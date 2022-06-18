Кадыров заявил о выходе мирных жителей из промзоны в Северодонецке

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о выходе мирных жителей из промышленной зоны Северодонецка и опубликовал видеоинтервью с ними.
Кадыров заявил о выходе мирных жителей из промзоны в Северодонецке
  • РИА Новости

«Пожилые люди на данном видео на свой страх и риск покинули территорию промышленной зоны города Северодонецка. В одном только подвальном секторе, где они находились, удерживаются около 200 человек, среди которых дети, старики и женщины», — написал он в Telegram.

Кадыров подчеркнул, что про объявленный ранее «зелёный коридор» люди не слышали.

По словам главы Чечни, местные жители боятся расправы из-за попыток покинуть опасную территорию.

«Когда мы думаем, что ниже падать уже некуда, киевский режим пробивает очередное дно. Охотно поддерживая подобные бесчеловечные методы ведения боя, они закапывают себя ещё глубже», — добавил он.

Как сообщила вышедшая из промзоны местная жительница в опубликованном видео, промзону покинули семь человек.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник ранее заявил, что отказ Украины гарантировать режим тишины мешает открытию гуманитарного коридора с предприятия «Азот» в Северодонецке.

Комендант города Виктор Дубина заявил, что силы Луганской Народной Республики продолжают переговоры с украинскими военными на комбинате «Азот» о возможной сдаче в плен.

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