Посол ЛНР в России заявил о готовности боевиков на «Азоте» к продолжению переговоров
- РИА Новости
«Боевики, зажатые на «Азоте», подают сигналы, что готовы к продолжению переговоров. Они продолжатся, но условия сложения оружия для боевиков явно не улучшатся», — написал он в Telegram.
Мирошник добавил, что украинские боевики «испытывали судьбу», когда срывали договорённости о прекращении огня.
18 июня посол ЛНР в России рассказал, что отказ Украины гарантировать режим тишины мешает открытию гуманитарного коридора с предприятия «Азот» в Северодонецке.
Комендант города Виктор Дубина заявил, что силы Луганской Народной Республики продолжают переговоры с украинскими военными на комбинате «Азот» о возможной сдаче в плен.