Посол ЛНР в России заявил о готовности боевиков на «Азоте» к продолжению переговоров

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Украинские боевики на заводе «Азот» в Северодонецке подают сигналы о готовности к продолжению переговоров. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Посол ЛНР в России заявил о готовности боевиков на «Азоте» к продолжению переговоров
  • РИА Новости

«Боевики, зажатые на «Азоте», подают сигналы, что готовы к продолжению переговоров. Они продолжатся, но условия сложения оружия для боевиков явно не улучшатся», — написал он в Telegram.

Мирошник добавил, что украинские боевики «испытывали судьбу», когда срывали договорённости о прекращении огня.

18 июня посол ЛНР в России рассказал, что отказ Украины гарантировать режим тишины мешает открытию гуманитарного коридора с предприятия «Азот» в Северодонецке.

Комендант города Виктор Дубина заявил, что силы Луганской Народной Республики продолжают переговоры с украинскими военными на комбинате «Азот» о возможной сдаче в плен.

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