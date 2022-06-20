Глава Крыма Аксёнов сообщил об ударе по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в море

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Украинские военные нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», спасены пять человек, из них трое получили ранения, поиски остальных продолжаются. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Глава Крыма Аксёнов сообщил об ударе по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в море
  • РИА Новости
  • © Тарас Литвиненко

«Сегодня около 8:00 вражескими подразделениями был нанесён удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», — сказал он в видеообращении.

Власти Крыма находятся в контакте с Министерством обороны и ФСБ, отметил Аксёнов.

«Работаем в первую очередь над спасением людей, их было 12 человек... На эту минуту подобрано пять человек, из них трое ранены. Поиски остальных продолжаются», — добавил глава республики.

Министерством обороны обеспечивается проведение спасательной операции с участием патрульных судов и авиации, заключил он.

В начале июня Сергей Аксёнов предостерёг украинские власти от попыток нанесения ракетного удара по полуострову.

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