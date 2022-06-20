Глава Крыма Аксёнов сообщил об ударе по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в море

Украинские военные нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», спасены пять человек, из них трое получили ранения, поиски остальных продолжаются. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Сегодня около 8:00 вражескими подразделениями был нанесён удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», — сказал он в видеообращении.

Власти Крыма находятся в контакте с Министерством обороны и ФСБ, отметил Аксёнов.

«Работаем в первую очередь над спасением людей, их было 12 человек... На эту минуту подобрано пять человек, из них трое ранены. Поиски остальных продолжаются», — добавил глава республики.

Министерством обороны обеспечивается проведение спасательной операции с участием патрульных судов и авиации, заключил он.

В начале июня Сергей Аксёнов предостерёг украинские власти от попыток нанесения ракетного удара по полуострову.