Глава Крыма Аксёнов сообщил об ударе по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в море
- РИА Новости
- © Тарас Литвиненко
«Сегодня около 8:00 вражескими подразделениями был нанесён удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», — сказал он в видеообращении.
Власти Крыма находятся в контакте с Министерством обороны и ФСБ, отметил Аксёнов.
«Работаем в первую очередь над спасением людей, их было 12 человек... На эту минуту подобрано пять человек, из них трое ранены. Поиски остальных продолжаются», — добавил глава республики.
Министерством обороны обеспечивается проведение спасательной операции с участием патрульных судов и авиации, заключил он.
В начале июня Сергей Аксёнов предостерёг украинские власти от попыток нанесения ракетного удара по полуострову.