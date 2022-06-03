Глава Крыма Аксёнов предостерёг Украину от ракетного удара по полуострову
- РИА Новости
Аксёнов предупредил, что, если Украина попытается нанести ракетный удар по Крыму, в ответ будут уничтожены центры принятия решений в Киеве.
«Украинская власть уже предупреждена, что именно таким будет ответ России на попытки применить американское оружие по территории России», — написал глава Крыма в своём Telegram-канале.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки Киева применить западное оружие по целям в России серьёзно ухудшат ситуацию.
1 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, в который вошли РСЗО HIMARS.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по территории России.
При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев допустил применение американских реактивных систем залпового огня HIMARS для ударов по территории России.