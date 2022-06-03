Глава Крыма Аксёнов предостерёг Украину от ракетного удара по полуострову

Глава Крыма Сергей Аксёнов предостерёг украинские власти от попыток нанесения ракетного удара по полуострову.

Аксёнов предупредил, что, если Украина попытается нанести ракетный удар по Крыму, в ответ будут уничтожены центры принятия решений в Киеве.

«Украинская власть уже предупреждена, что именно таким будет ответ России на попытки применить американское оружие по территории России», — написал глава Крыма в своём Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки Киева применить западное оружие по целям в России серьёзно ухудшат ситуацию.

1 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, в который вошли РСЗО HIMARS.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по территории России.

При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев допустил применение американских реактивных систем залпового огня HIMARS для ударов по территории России.