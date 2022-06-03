Глава Крыма Аксёнов предостерёг Украину от ракетного удара по полуострову

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Глава Крыма Сергей Аксёнов предостерёг украинские власти от попыток нанесения ракетного удара по полуострову.
Глава Крыма Аксёнов предостерёг Украину от ракетного удара по полуострову
  • РИА Новости

Аксёнов предупредил, что, если Украина попытается нанести ракетный удар по Крыму, в ответ будут уничтожены центры принятия решений в Киеве.

«Украинская власть уже предупреждена, что именно таким будет ответ России на попытки применить американское оружие по территории России», — написал глава Крыма в своём Telegram-канале

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки Киева применить западное оружие по целям в России серьёзно ухудшат ситуацию.

1 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, в который вошли РСЗО HIMARS.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по территории России.

При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев допустил применение американских реактивных систем залпового огня HIMARS для ударов по территории России.

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