Песков: попытки Киева применить западное оружие по целям в России серьёзно ухудшат ситуацию

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки Киева применить западное оружие по целям в России серьёзно ухудшат ситуацию.
Песков: попытки Киева применить западное оружие по целям в России серьёзно ухудшат ситуацию
  • РИА Новости

По словам Пескова, Украину продолжают пичкать современным оружием.

«Я по-прежнему не хочу говорить о абсолютно нежелательных и весьма неприятных сценариях, когда это оружие гипотетически попытаются использовать против целей на нашей территории», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что если это произойдёт, то это «существенно изменит ситуацию в неблагоприятную сторону».

1 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, в который вошли РСЗО HIMARS.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по территории России.

При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев допустил применение американских реактивных систем залпового огня HIMARS для ударов по территории России.

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