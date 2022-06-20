Мэр Донецка сообщил о гибели 12 гражданских при обстрелах ВСУ за неделю
- РИА Новости
«За прошедшую неделю украинские вооружённые формирования обстреливали Донецк 291 раз, количество выпущенных снарядов, боеприпасов измеряется тысячами, обстреливается практически весь город», — приводит ТАСС его слова в эфире Первого канала.
Кулемзин добавил, что при обстрелах погибли 12 мирных жителей, ещё 93 человека, включая пятерых детей, пострадали.
Ранее мэр Донецка сообщил, что движение части транспорта в городе приостановлено из-за обстрела, есть информация о прилётах в районе школы №19.