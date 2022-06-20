Мэр Донецка сообщил о гибели 12 гражданских при обстрелах ВСУ за неделю

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В Донецке за неделю погибли 12 человек от последствий обстрелов со стороны украинских военных. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Мэр Донецка сообщил о гибели 12 гражданских при обстрелах ВСУ за неделю
  • РИА Новости

«За прошедшую неделю украинские вооружённые формирования обстреливали Донецк 291 раз, количество выпущенных снарядов, боеприпасов измеряется тысячами, обстреливается практически весь город», — приводит ТАСС его слова в эфире Первого канала.

Кулемзин добавил, что при обстрелах погибли 12 мирных жителей, ещё 93 человека, включая пятерых детей, пострадали.

Ранее мэр Донецка сообщил, что движение части транспорта в городе приостановлено из-за обстрела, есть информация о прилётах в районе школы №19.

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