Мэр Донецка сообщил о гибели 12 гражданских при обстрелах ВСУ за неделю

В Донецке за неделю погибли 12 человек от последствий обстрелов со стороны украинских военных. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

РИА Новости

«За прошедшую неделю украинские вооружённые формирования обстреливали Донецк 291 раз, количество выпущенных снарядов, боеприпасов измеряется тысячами, обстреливается практически весь город», — приводит ТАСС его слова в эфире Первого канала. Кулемзин добавил, что при обстрелах погибли 12 мирных жителей, ещё 93 человека, включая пятерых детей, пострадали. Ранее мэр Донецка сообщил, что движение части транспорта в городе приостановлено из-за обстрела, есть информация о прилётах в районе школы №19.