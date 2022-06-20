В Донецке частично приостановлена работа транспорта из-за обстрела

Движение части транспорта в Донецке приостановлено из-за обстрела, есть информация о прилётах в районе школы №19, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Из-за обстрелов Киевского района города временно приостановлено движение общественного транспорта. Движение троллейбусных маршрутов №10 и №17 осуществляется до проспекта Богдана Хмельницкого. Также приостановлено движение троллейбусного маршрута №2 в Киевском районе города и движение автобусного маршрута №73. Сообщается о прилётах в районе школы №19», — написал он в Telegram.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется, добавил он.

По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска за сутки 61 раз обстреляли территорию республики.

Три человека погибли, шестеро получили ранения.