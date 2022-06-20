В ДНР сообщили о 61 обстреле территории республики со стороны ВСУ за сутки

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска за сутки 61 раз обстреляли территорию республики.

РИА Новости