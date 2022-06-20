В ДНР сообщили о 61 обстреле территории республики со стороны ВСУ за сутки
- РИА Новости
«За истекшие сутки представительство сообщало о 61 факте ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Отмечается, что было выпущено 294 единицы различных боеприпасов.
В результате обстрелов три человека погибли, шестеро получили ранения.
Также было повреждено 32 домостроения и восемь объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее стало известно, что в результате обстрела Макеевки со стороны украинских военных погиб один мирный житель.