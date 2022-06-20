В ДНР сообщили о 61 обстреле территории республики со стороны ВСУ за сутки

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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска за сутки 61 раз обстреляли территорию республики.
В ДНР сообщили о 61 обстреле территории республики со стороны ВСУ за сутки
  • РИА Новости

«За истекшие сутки представительство сообщало о 61 факте ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что было выпущено 294 единицы различных боеприпасов.

В результате обстрелов три человека погибли, шестеро получили ранения.

Также было повреждено 32 домостроения и восемь объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее стало известно, что в результате обстрела Макеевки со стороны украинских военных погиб один мирный житель.

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