«Разжигают конфликты»: как в России отреагировали на звучащие в ЕС призывы вернуть Украине ядерный статус

Депутат Европарламента, экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский «провоцирует ядерный конфликт в центре Европы», предлагая передать Украине атомное оружие. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что таким образом польские политики угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия и ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел мира. Ранее Сикорский обвинил Москву в нарушении Будапештского меморандума и предположил, что в таком случае Запад имел бы «право подарить Украине ядерные боеголовки», чтобы она «могла защитить свою независимость». По мнению аналитиков, если бы Киев смог получить атомное оружие, это привело бы к катастрофическим последствиям глобального масштаба.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о провоцировании ядерного конфликта в Европе из-за высказывания депутата Европарламента, бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, о необходимости передать Украине атомное оружие.

«Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы. Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши. В случае реализации его предложений этих стран не станет, впрочем, как и Европы», — написал Володин в своём Telegram-канале.

Председатель нижней палаты российского парламента порекомендовал Сикорскому «пройти обследование у психиатра, сдать мандат и сидеть дома под присмотром».

«Именно из-за таких, как Сикорский, необходимо освободить Украину не только от нацистской идеологии, но и демилитаризировать её, обеспечив безъядерный статус страны», — отметил Володин.

Крайне негативно на призыв Сикорского отреагировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Польские политики, которые контролируются американским приводным ремнём, проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты, а теперь ещё и угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия. Но самое главное — они ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел мира», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский

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© Jens Meyer

Напомним, поздно вечером 11 июня в интервью украинскому Еспресо.TV Радослав Сикорский обвинил Москву в нарушении Будапештского меморандума 1994 года, по которому Киев отказался от ядерного оружия в обмен на «заверения в поддержке» суверенитета и территориальной целостности со стороны РФ, США и Великобритании.

«… Так как Россия нарушила этот Будапештский меморандум, я считаю, мы как Запад имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки. Так, чтобы она могла защитить свою независимость», — сказал Сикорский.

В комментарии RT эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин отметил, что возможное появление у ВСУ атомного оружия привело бы к обострению специальной военной операции и сделало бы неизбежным ядерный конфликт в Европе.

«Если это произойдёт, это будет ядерный конфликт в Европе. Россия сделает всё возможное, чтобы этого не допустить», — подчеркнул Костикин.

Реанимация меморандума

На сегодняшний день коллективный Запад отрицает возможность передачи Киеву атомного оружия. В частности, 12 июня на слушаниях в сенате помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид сообщила, что о поставках атомного оружия Украине не может идти и речи.

«На мой взгляд, Соединённые Штаты действительно не хотят, чтобы Украина получила ядерное оружие, а если быть точным, чтобы она им самостоятельно распоряжалась. Другое дело, что Вашингтон в рамках политики военного освоения вполне мог бы развернуть на Украине собственный атомный арсенал. Собственно, такому развитию событий и призвана помешать спецоперация ВС РФ», — пояснил Николай Костикин.

Стоит отметить, что после распада СССР Соединённые Штаты были главными инициаторами денуклеаризации независимой Украины. На тот момент Вашингтон опасался, что Киев не сможет обеспечить надлежащий контроль над ядерным арсеналом.

В начале 1990-х годов на территории Украины находилось 165 межконтинентальных баллистических ракет PC-18 и PC-22, около 900 атомных боеголовок, 400 сверхзвуковых крылатых ракет большой дальности X-22 и дальние бомбардировщики Ту-22М3, способные наносить ядерное поражение.

Украина избавлялась от ядерного оружия посредством утилизации вооружения и передачи его РФ. Взамен Москва бесплатно поставляла Киеву тепловыделяющие сборки для АЭС, а США оказали финансовую помощь. Украинские власти не торопились с ликвидацией атомного арсенала, жалуясь на скромные размеры компенсации. Тем не менее, этот процесс был благополучно завершён.

О возможном возвращении ядерного статуса в Киеве заговорили после «евромайдана», апеллируя к тому, что участники Будапештского меморандума не соблюдают свои обязательства. Новые украинские власти утверждали, что Россия нарушила территориальную целостность страны, а США и Великобритания не оказали ей необходимую военно-политическую помощь.

Эту линию продолжил и занявший в 2019 году президентское кресло Владимир Зеленский, несмотря на то обстоятельство, что ни одно государство—подписант Будапештского меморандума, включая саму Украину, не ратифицировало его.

Вопрос о будущем Будапештского меморандума Зеленский вынес на своеобразный референдум. В конце октября на местных выборах гражданам предлагалось выразить мнение по поводу того, стоит ли продвигать на международном уровне тему соблюдения Будапештского меморандума.

Подписание Договора о выводе ядерного оружия с украинской территории, предварявшего заключение Будапештского меморандума

РИА Новости

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Украинцы поддержали эту идею. Следом Киев попытался реанимировать Будапештский меморандум и одновременно принялся настаивать на заключении нового международного соглашения, которое предоставило бы «прямые и надёжные гарантии мира и безопасности».

Однако настойчивость киевской дипломатии оказалась бесплодной. 19 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Владимир Зеленский фактически выдвинул ультиматум подписантам Будапештского меморандума и западным странам.

Он заявил, что, если Киев не получит гарантий безопасности, то «будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года поставлены под сомнение». В Москве расценили слова Зеленского как намерение восстановить ядерный статус Украины.

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Незадолго до начала спецоперации президент РФ Владимир Путин сообщил, что Украина сохранила научно-промышленную базу для создания ядерных боезарядов и средств их доставки и ставит под угрозу безопасность России.

«Украина ещё с советских времён обладает достаточно широкими ядерными компетенциями — там несколько ядерных блоков, и ядерная промышленность развита достаточно широко и хорошо, там есть школы, там есть всё для того, чтобы гораздо более быстрыми темпами решить этот вопрос, чем в тех странах, которые решают эти проблемы с нуля», — сказал 22 февраля российский лидер, отвечая на вопросы журналистов.

Как пояснил Путин, для создания ядерного оружия Киеву, по сути, не хватает только систем обогащения урана. Впрочем, данный вопрос, подчеркнул российский лидер, не является «нерешаемой проблемой».

Президент РФ также обратил внимание на наличие у ВСУ средств доставки — тактических комплексов «Точка-У» с баллистическими ракетами дальностью 110 км. Также, как предположил Владимир Путин, свою лепту в восстановление ядерного статуса Украины мог бы внести днепропетровский «Южмаш».

Именно это предприятие в советские годы разрабатывало межконтинентальные баллистические ракеты, а после «евромайдана» работало над проектом ракетного комплекса «Гром» с перспективой наращивания дальности его боеприпасов до 1,5 тыс. км.

Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности

AP

© Michael Probst

Кроме того, в Москве допускали, что при определённых обстоятельствах Запад мог бы передать Киеву американские ядерные боезаряды, которые находятся в ФРГ. По данным Минобороны РФ, технически боеприпасы США подходят для установки на ракеты комплекса «Точка-У».

Помимо этого, по данным российских СМИ, незадолго до спецоперации киевский режим приблизился к созданию «грязной» атомной бомбы (боеприпаса из радиоактивных отходов), а также ядерных взрывных устройств (ЯВУ) на основе урана и плутония.

«Прямая угроза России»

После старта спецоперации киевский режим не отказался от прежних требований к РФ и Западу и риторики, связанной с ядерным оружием. 10 июня, выступая на Копенгагенском демократическом саммите, Зеленский заявил, что нарушением Будапештского меморандума «Россия нивелировала всю борьбу за ядерное разоружение в мире».

«Чего теперь стоят слова о ядерном разоружении, если на Украину, у которой забрали третий по мощности ядерный арсенал, совершило нападение государство, которое было среди тех, кто подписался под обязательством воздержаться от агрессии и которое до сих пор остаётся ядерным государством?» — посетовал украинский лидер.

Николай Костикин полагает, что Киев продолжает спекулировать на теме Будапештского меморандума, рассчитывая получить военно-политические выгоды.

«Видимо, Украина не оставляет попыток заполучить ядерное оружие или добиться его размещения другими государствами на своей территории в качестве «гарантии безопасности», — говорит Костикин.

Аналогичной точки зрения придерживается главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич. В комментарии RT он отметил, что, если Запад пойдёт на уступки киевскому режиму, то это приведёт к катастрофическим последствиям.

«Ядерное оружие в руках киевского режима — это не только прямая угроза России, но и опасность его бесконтрольного распространения в мире. Я надеюсь, что Сикорский, как и некоторые другие русофобские политики, просто не подумал, предложив такое, и что правительства западных стран всё же понимают всю серьёзность данного вопроса», — заключил Межевич.