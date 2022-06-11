«Грузия и Прибалтика создают информационный кокон»: как СМИ в странах бывшего СССР освещают спецоперацию на Украине

Российская специальная военная операция на Украине остаётся в центре внимания мировых СМИ. Медиа в бывших республиках СССР не стали исключением. Издания в большинстве этих государств, как правило, стараются не занимать чью-либо сторону. При этом наиболее пророссийской позиции придерживаются белорусские СМИ. А больше всего критики в адрес РФ звучит в прибалтийских и грузинских изданиях. По мнению аналитиков, в этом вопросе медиа во многом следуют линии своих правительств.

Средства массовой информации бывших республик СССР освещают специальную военную операцию на Украине в основном нейтрально, открыто не занимая какую-либо сторону. Как отмечают опрошенные RT эксперты, в этом вопросе СМИ во многом следуют политике своих правительств, которые по разным причинам предпочитают держаться в стороне от событий на Украине.

Союзник Москвы

Белоруссия оказалась единственной страной на постсоветском пространстве, где в крупных СМИ демонстрируется однозначная поддержка российских действий на Украине.

Местные издания активно освещают ситуацию, но приоритет отдаётся не сводкам боевых действий, а геополитическому аспекту украинского кризиса. Много внимания уделяется и негативной роли Запада в этих событиях.

Например, в последние дни на сайте государственного телеканала «Белоруссия 1» появились материалы под заголовками «Андрейченко: гибридная война США и их союзников направлена против всех государств ОДКБ», «ВCУ ведут террористическую войну против жителей Донбасса», «Польша наращивает военный потенциал вдоль границы с Украиной».

Сражающихся на стороне Киева на сайте телеканала, как правило, называют боевиками, а членов праворадикальной группировки «Азов» — неонацистами.

В схожем ключе работает и главное информационное агентство страны БЕЛТА. В частности, оно публикует свидетельства о зверствах украинских радикалов в Донбассе.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

globallookpress.com

© Kremlin Pool

По мнению аналитиков, позиция местных средств массовой информации совпадает в этом вопросе с белорусским внешнеполитическим курсом, который претерпел кардинальные изменения после кризиса 2020 года, когда в республике была предпринята попытка государственного переворота.

«Белоруссия после событий 2020 года очень сильно испортила отношения с Западом. Украина во время протестов поддержала белорусскую оппозицию. Россия оказалась, по сути, единственной страной, которая оказала поддержку Александру Лукашенко. Минск сейчас уже не ведёт многовекторную политику и ориентируется на Москву. С этим связана деятельность государственных белорусских медиа, которые в целом занимают однозначно пророссийскую позицию в данном конфликте», — отметил в беседе с RT старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис.

По его словам, на такую позицию повлияло и наличие общей границы с Украиной: Белоруссию не могло не беспокоить постепенное военное освоение западными странами украинской территории, а также недружественное отношение киевских властей к официальному Минску.

Повестка в Средней Азии

На сайте главного новостного агентства Казахстана — «Казинформ» — тема Украины практически не представлена.

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Другая картина складывается на портале информационного агентства Kazakhstan Today. На этом ресурсе теме Украины уделяется достаточно много внимания. Сайт транслирует заявления российских спикеров, в том числе по таким резонансным темам, как американские биолаборатории на Украине. Например, на этом ресурсе выходили материалы под заголовками «Микробиолог: США искали на Украине наиболее подходящие для биоатак микробы», «С биолабораториями на Украине сотрудничал подрядчик Пентагона, работавший в проекте по созданию возбудителей сибирской язвы», «Высокопоставленные украинские военные обвиняются в геноциде русскоязычных в Донбассе». Однако подробности боевых действий на сайте почти не освещаются.

Довольно сбалансированное информационное освещение ситуации на Украине можно найти на популярном в республике сайте Zakon.kz.

Эксперты полагают, что подобная позиция поддерживающих власть казахстанских СМИ в целом отражает многовекторную внешнюю политику государства.

«Это продолжение политической многовекторности. Такую политику Казахстан ведёт уже многие годы. По большей части казахстанские медиа освещают ситуацию на Украине нейтрально», — говорит Сергей Маргулис.

В государствах Средней Азии в целом событиям на Украине в СМИ уделяют мало внимания — в информационной повестке преобладают внутренние темы. Государственные информационные агентства взвешенно освещают ход военных действий. Однако частные СМИ иногда публикуют материалы, которые сложно назвать нейтральными.

Так, узбекское издание «Газета.uz» называет специальную военную операцию «вторжением», публикует заявления посла США в стране, а также даёт подробные отчёты о гуманитарной помощи, которую Узбекистан посылает на подконтрольные Киеву территории Украины.

На сайте выходят материалы с такими заголовками: «Мир восхищается вашим мужеством и решимостью». Генсек ООН — народу Украины», «Вторжение России на Украину замедлит экономический рост в Узбекистане до 3,6% — ВБ».

Однако позиция республик Донбасса по агрессии ВСУ на сайте не освещается.

«Государства Средней Азии сегодня изо всех сил пытаются сделать вид, что они ни при чём в конфликте между Россией и Украиной. Они не хотят попасть под санкции, они не хотят выглядеть нарушителями этих санкций», — заявил в комментарии RT замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Киргизский портал 24kg опубликовал интервью с двумя россиянами, которые устроили в Киргизии акцию в поддержку Украины. В заметке «Учитель навязывает мнение школьникам о ситуации на Украине. Родители возмущены» рассказывается о школьном учителе, который в разговорах с учениками одобрил действия РФ на Украине. Поводом для написания новостей на данном ресурсе становится даже одиночный антироссийский пикет у посольства РФ. В одном из аналитических материалов на этом ресурсе Киргизия названа «заложником глобального идеологического противостояния», а РФ, по мнению авторов статьи, «фактически оказалась в изоляции».

При этом, если пролистать раздел сайта «ситуация вокруг Украины» до 14 марта, когда ВСУ нанесли удар по Донецку ракетой «Точка-У», вследствие которого погибли 20 человек, можно заметить, что ни одного заголовка за этот день этой теме не посвящено. В общей новостной сводке говорится лишь о «падении обломков ракеты «Точка-У».

В то же время стоит отметить, что на сайте используется и формулировка «специальная военная операция на Украине», а не принятые в западных СМИ «вторжение» и «оккупация».

Последствия боевых действий на Украине

© Alex Chan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Сотрудник Института стран СНГ Игорь Шишкин полагает, что судить о позиции руководства среднеазиатских государств по публикациям в отдельных СМИ нельзя, несмотря существенное влияние правительства на политику медиа в этих странах.

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«Частные издания, связанные с крупными финансовыми мешками, нередко публикуют антироссийские материалы. Это понятно, так как все крупные финансовые состояния в этих странах завязаны на Запад. Им нужно демонстрировать приверженность «западным ценностям». Правительством эти издания не контролируются», — сказал собеседник RT.

По словам экспертов, крайне мало внимания ситуации на Украине уделяют СМИ Туркмении и Таджикистана.

«В Туркмении международная повестка никогда не была мейнстримом. Там, даже когда происходили чрезвычайно громкие события, такие как теракты 11 сентября или уход США из Афганистана, об этом давались краткие, скупые, сугубо официальные тексты. Что касается Таджикистана, то, возможно, там не хотят нагнетать обстановку или стремятся сохранить некую ауру нейтральности, стараются не занимать какую-либо сторону конфликта. Однако в любом случае если Таджикистану всё же придётся делать выбор, то он займёт российскую сторону в силу сильных связей с РФ в области экономики и безопасности», — предположил в разговоре с RT руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

Армения и Азербайджан

Государственные СМИ Армении довольно скупо освещают конфликт на Украине. При этом приоритет отдаётся официальным заявлениям российских спикеров.

В частности, такие материалы преобладают на сайте Общественной телекомпании Армении. Аналогичным образом ситуацию освещает информагентство АРКА.

При этом информационную повестку Армении от других стран СНГ отличает, например, наличие в новостях сообщений о российских эмигрантах, которые после начала спецоперации решили по тем или иным причинам переехать в Армению.

Отдельное внимание СМИ уделяют участию в боевых действиях на Украине военнослужащих армянского происхождения. В частности, публикации на эту тему выходили на сайте Asekose.

«Какого-то выраженного отношения к этому конфликту, пропаганды — такого в армянских СМИ нет. Местные издания представляют фактическую сторону и нейтрально подходят к этому конфликту. Конечно, существуют окрашенные отношения к украинским событиям в ту или другую сторону, но это скорее существует не в журналистике, а в социальной журналистике. То есть в блогах и так далее. В принципе, в основном СМИ придерживаются более-менее нейтральной позиции, оценивая ситуацию», — заявил в беседе с RT директор Института Кавказа, ереванский политолог Александр Искандарян.

Азербайджанское государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ довольно нейтрально информирует об украинском кризисе, однако в других СМИ страны картина несколько иная. Например, портал milli.az регулярно приводит данные украинской стороны о российских потерях. При этом аналогичной информации об украинских потерях из российских источников там мало. Помимо этого, сайт передаёт сводки от украинского Генштаба, а боевиков «Азова» называет «защитниками» в заметке «Почему защитники «Азовстали» сдались?».

«Почему защитники «Азовстали» сдались?»

В другом материале на этом портале сообщалось о возможности ВСУ закончить «оккупацию» при помощи неких шести новых бригад: «Украина может прекратить оккупацию с шестью новыми бригадами».

Аналогичная картина наблюдается и на некоторых других информационных ресурсах. Например, сайт Oxu.Az опубликовал материал с таким заголовком: «Вооружённые силы Украины одним выстрелом (ударом) уничтожили русских солдат». В самом материале россияне называются «оккупантами».

Позицию азербайджанской версии сайта «Радио Свобода»* можно назвать предсказуемой. Эта международная сеть СМИ, спонсируемая Вашингтоном, открыто занимает сторону киевского режима.

Противники СВО

Предсказуемо антироссийскую позицию заняли прибалтийские СМИ. В этом вопросе, как отмечают эксперты, они следуют политике своих правительств, которые с 24 февраля являются одними из наиболее ярых сторонников киевского режима.

Аналитики отмечают, что в прибалтийских государствах и до начала СВО уровень русофобии всегда был наиболее высоким на постсоветском пространстве, а сейчас он и «вовсе стал запредельным».

Так, сайт эстонского Delfi больше похож на агитационный листок. Даже логотип сайта окрашен в цвета украинского флага.

Не отстаёт от коллег и латвийский портал «Открыто.lv».

В свою очередь, сайт Respublika.lt называет россиян «агрессорами»: «Министр иностранных дел России-агрессора Сергей Лавров отменил запланированный двухдневный визит в Сербию после того, как трое соседей Сербии закрыли воздушное пространство для его самолёта».

Как и во многих западных СМИ, в качестве основного источника информации (за редкими исключениями) о ходе СВО прибалтийские издания используют украинские государственные структуры и прессу. Помимо этого, в них публикуются материалы из западных медиа.

В схожем ключе работают и основные СМИ Грузии. Например, портал intermedia.ge сообщал об «обречённости» РФ: «Россия — держава обречённая, отверженная цивилизацией и окончательно потерявшая авторитет». При этом нарратив о бедственном положении ВСУ в материалах издания не встречается.

А сайт kvirispalitra.ge опубликовал интервью с экспертом, который обещал «успешную» контратаку ВСУ: «У Украины обязательно будет большая контратака, и она будет успешной».

«У Украины обязательно будет большая контратака, и она будет успешной…»

По словам замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, члена общественной палаты РФ Никиты Данюка, политика Тбилиси объясняется евро-атлантической ориентацией Грузии.

«Грузия, как мы знаем, нацелена не только на членство в Европейском союзе, но и в НАТО. Исходя из этого, Тбилиси поставляет наёмников на территорию Украины и фактически является блокпостом западных структур на постсоветском пространстве. Кроме того, Грузия ещё со времён первой «цветной революции», так называемой революции роз, имела тесные связи с Украиной. В этих условиях освещение событий на Украине в Грузии предсказуемо оказалось однобоким и ангажированным. Грузия, как и Молдавия или Прибалтика, создаёт информационный кокон, в который альтернативная точка зрения не пройдёт», — заявил Данюк в комментарии RT.

Во многом похожая ситуация сложилась в Молдавии. Так, местное издание Jurnal.md публикует материал, в котором СВО называется «вторжением», а иностранные наёмники — «добровольцами»: «Четверо иностранных комбатантов-добровольцев были убиты в ходе боев против вторжения России на Украину, сообщил в субботу Иностранный легион территориальной обороны Украины».

«Четверо иностранных комбатантов-добровольцев были убиты в ходе боёв против вторжения России на Украину, сообщил в субботу Иностранный легион территориальной обороны Украины»

А ресурс Pro.TV опубликовал материал о том, как российские военные якобы отказываются сражаться: «Некоторые российские солдаты отказываются воевать на Украине. «Мы были как слепые котята. Я в шоке от нашей армии». Впрочем, в Молдавии также есть ряд изданий, которые предоставляют более сбалансированный взгляд на происходящее. Это, в частности, касается таких сайтов, как Point.md и Noi.md, вещающих и на русском языке.

«Власти Молдавии пытаются максимально зачистить информационное пространство от независимой точки зрения, которая альтернативно освещает ситуацию на Украине. Не секрет, что Майя Санду — это человек, который своим президентством обязан в первую очередь поддержке Запада. Именно она ещё до прихода к власти способствовала появлению в Молдавии западных НКО, которые активно работали с журналистами, политическими лидерами, различными экспертами. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в СМИ Молдавии есть чёткий антироссийский крен, причём не только в контексте того, что происходит сейчас на Украине», — подчеркнул Данюк.

Он также добавил, что пророссийские СМИ в Молдавии есть, но у них нет возможности работать на широкую аудиторию.

«Они там есть, они работают, но они работают на очень узкую, сегментированную аудиторию. Сделать так, чтобы они могли стать источником информации для широких народных масс в Молдавии, не представляется возможным», — пояснил аналитик.

«Позиция строится на главном принципе»

По словам Игоря Шишкина, некоторая отстранённость стран бывшего СССР и их СМИ в отношении кризиса на Украине не должна беспокоить Москву.

«Позиция практически всех бывших союзных республик строится на главном принципе — не вступить в конфликт ни с одной стороной. Ни с Западом, ни с Россией. Политические элиты и руководство этих государств сейчас в напряжённом ожидании, что будет в дальнейшем, как сложится их судьба по итогам этого мирового кризиса. Они не собираются подставляться теми или иными неверными заявлениями», — считает аналитик.

Военнослужащие ВС РФ

© РИА Новости / Алексей Куденко

По мнению Константина Затулина, многие государства СНГ и даже ОДКБ сложно назвать союзниками в том смысле, какой обычно вкладывают США в это понятие, говоря о членах НАТО.

«Эти государства сложно назвать полноценными союзниками в духе, в котором на Западе трактуют союзы. Мы же видим, как государства НАТО все берут под козырёк под влиянием США. Ничего похожего мы продемонстрировать не можем. Это тоже мы должны принимать во внимание. Мы сегодня не требуем многого от своих союзников. Но мы отмечаем, что сочувствие к происходящему выражают, как правило, наши соотечественники в этих странах. А все остальные делают это в весьма малой степени», — говорит депутат.

В свою очередь, Сергей Маргулис полагает, что нейтралитет республик СНГ может объясняться также нежеланием обострять ситуацию внутри этих стран.

«Правительства этих стран опасаются из-за ситуации на Украине получить внутренний раскол или крупные протестные акции в поддержку той или иной страны. С этим связано ограничение использования пророссийской символики на территории Киргизии. Либо запрет на любые митинги, как проукраинские, так и пророссийские, у посольства России. Но часть стран опасается и усиления России на постсоветском пространстве», — говорит эксперт.

По словам Затулина, в условиях, когда многие страны СНГ заняли двойственную позицию, России крайне важно успешно реализовать все поставленные цели на Украине.

«Самый главный вывод, который Москва должна сделать из этого, состоит в том, что мы должны одержать победу», — говорит политик.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.