«До 90%»: в МО РФ сообщили о критических потерях ВСУ в ходе боёв за Северодонецк

ВСУ понесли критические потери в ходе боёв за Северодонецк, в ряде подразделений они достигли 90%, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, киевские власти, осознавая невозможность дальнейшего сопротивления, приказали подразделениям ВСУ, отступающим в направлении Лисичанска, заминировать ёмкости с селитрой и азотной кислотой на северодонецком предприятии «Азот». В случае совершения провокации украинские власти планируют обвинить российские ВС в создании техногенной экологической катастрофы, отметили в МО РФ.

ВСУ понесли критические потери в ходе боёв за Северодонецк, в ряде подразделений они достигли 90%, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он уточнил, что киевские власти, осознавая невозможность дальнейшего сопротивления, приказали подразделениям ВСУ, отступающим в направлении Лисичанска, заминировать ёмкости с селитрой и азотной кислотой на северодонецком предприятии «Азот». Как пояснил Мизинцев, по замыслу Киева подрыв этих цистерн якобы позволит задержать наступление подразделений Вооружённых сил России.

«Украинских неонацистов не останавливает факт, что в результате данного террористического акта с применением токсичных химических веществ могут пострадать ни в чём не повинные мирные граждане, как это ранее произошло с жителями населённых пунктов Кременная и Рубежное в результате подрыва цистерны с азотной кислотой на этом же предприятии», — подчеркнул Мизинцев.

По данным оборонного ведомства, в случае реализации данной провокации украинские власти «по уже отработанному сценарию планируют обвинить российские вооружённые силы в создании техногенной экологической катастрофы с широким распространением материалов в украинских и западных СМИ».

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В Минобороны добавили, что украинские националисты продолжают использовать в военных целях объекты социальной инфраструктуры.

В частности, в Харькове боевики оборудовали огневые позиции и разместили артиллерийские орудия во дворах многоквартирных домов по Астрономической улице, рассказал Мизинцев. Местным жителям под предлогом обеспечения безопасности запрещено покидать свои квартиры.

В Славянске ДНР в трёх школах, железнодорожном училище, химико-механическом техникуме и интернате разместились боевики националистических формирований, а на территории комбикормового завода были выставлены тяжёлое вооружение и бронетехника.

ВСУ также оборудовали пункт управления в здании школы в Дружковке, а во дворах жилых домов по Соборной улице разместили РСЗО. Эвакуация жителей при этом умышленно не проводилась, добавили в Минобороны.

«Несмотря на то что в результате таких преступных действий жертвами могут стать мирные жители, боевики украинских вооружённых формирований целенаправленно обстреливают из жилых кварталов позиции Вооружённых сил России, провоцируя их на ответный огонь, чтобы возложить на российских военнослужащих ответственность за последствия якобы неизбирательных ударов», — заявил Мизинцев.

«Выпустили очередь зажигательными боеприпасами»

Украинские националисты подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.

«При отступлении из города Святогорск ДНР подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ украинскими националистами осуществлён поджог деревянного скита Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры», — сообщили в ведомстве.

Как отметили в МО РФ, по словам местных жителей, националисты выпустили очередь зажигательными боеприпасами из крупнокалиберного пулемёта, установленного на украинском бронеавтомобиле «Козак», по деревянным стенам подкупольного пространства скита.

После поджога они на большой скорости уехали в сторону подконтрольного украинским войскам населённого пункта Сидорово.

В Минобороны напомнили, что скит Всех Святых Земли Русской в Святогорске был построен в 2009 году на месте взорванного в 1947-м Всехсвятского храма.

«Подразделения российских Вооружённых сил не ведут боевых действий в данном районе и не обстреливают территорию Святогорского историко-архитектурного заповедника», — подчеркнули в ведомстве.

О пожаре также сообщили в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви.