Обучение осуществлялось иностранными инструкторами: ВС России нанесли удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ

ВС России в ходе спецоперации по защите Донбасса нанесли удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в Сумской области, где иностранные инструкторы обучали украинских военнослужащих, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также российские силы уничтожили пункт дислокации иностранных наёмников в Одесской области, и поразили 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Помимо этого, были уничтожены два украинских пункта управления, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.

Вооружённые силы России в ходе спецоперации по защите Донбасса нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования по центру артиллерийской подготовки ВСУ в Сумской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В данном центре прибывшими иностранными инструкторами осуществлялось практическое обучение украинских военнослужащих эксплуатации и управлению огнём 155-миллиметровых гаубиц М777», — отметил Конашенков.

Также российские военнослужащие уничтожили ракетным ударом пункт дислокации иностранных наёмников в Одесской области, и поразили 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Помимо этого, были уничтожены два украинских пункта управления, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 54 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — добавил Конашенков.

РИА Новости

© Алексей Куденко

Всего, по информации ведомства, в результате ударов авиации было уничтожено более 400 националистов, 20 танков и бронемашин, четыре установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», девять артиллерийских орудий и 29 автомобилей различного назначения. Российские ПВО в свою очередь сбили доставлявший вооружение и боеприпасы самолёт военно-транспортной авиации воздушных сил Украины. За сутки было уничтожено 17 украинских БПЛА.

Кроме того, оборонное ведомство опубликовало кадры работы инженерных подразделений Западного военного округа по разминированию населённых пунктов в Харьковской области. В министерстве уточнили, что сапёры выезжают адресно по запросам мирных жителей на разминирование приусадебных участков и сельхозугодий.

«По прибытию проводится инженерная разведка местности, оценивается обстановка, после чего группа разминирования приступает к очистке местности от взрывоопасных предметов», — уточнили в Минобороны.

Также в МО рассказали о работе боевых расчётов комплекса радиоэлектронной борьбы «Палантин», которые в ходе спецоперации выполняют задачи по радиоэлектронному подавлению систем управления войсками и оружием противника.

«Комплекс «Палантин» блокирует сигнал управления разведывательными беспилотными летательными аппаратами ВСУ, подавляет очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в Минобороны сообщили, что экипажи ударных вертолётов Ка-52 уничтожили опорные пункты ВСУ. По данным ведомства, авиаудары наносились управляемым и неуправляемым ракетным вооружением. Экипажи вертолётов управляемыми ракетами уничтожили танк, бронетранспортёр и вооружение на позиции украинских войск.

Обстановка в Херсонской области

Около 1,5 тыс. человек обратились в открытый в Херсоне пункт приёма документов с заявлениями на получение российского гражданства, сообщил ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Он отметил, что пока работает одна точка приёма заявлений, а желающих получить гражданство РФ очень много. По словам Стремоусова, власти стремятся открыть как можно больше точек приёма документов, вскоре первые такие точки должны появиться в Новой Каховке.

Он также подчеркнул, что Херсонская область продолжит интеграцию в Россию, несмотря на позицию Евросоюза, добавив, что он сам вместе с главой региона Владимиром Сальдо в ближайшее время получит российское гражданство.

«Жители Херсонщины благодарны президенту России, который дал возможность нам всем почувствовать себя составной частью одного большого целого», — приводит слова Стремоусова РИА Новости.

При этом замглавы администрации отметил, что Украина заблокировала банковские счета жителей на территории Херсонской области, фактически сделав всё, чтобы «обокрасть людей». Он уточнил, что на территории области в ближайшее время заработают банки, которые интегрированы в российскую финансовую систему.

Обстрелы ДНР и ЛНР со стороны ВСУ

Корреспондент RT Arabic Халед аль-Джабури сообщил, что артиллерийские войска ВСУ, отступая, бомбят жилые кварталы и мирные объекты инфраструктуры ЛНР. Доказательства военных преступлений киевского режима фиксирует специальная комиссия.

По данным Народной милиции ДНР, за текущие сутки украинские войска выпустили более 460 снарядов и мин по 13 населённым пунктам республики, в результате чего погиб мирный житель, ещё четырнадцать человек получили ранения.

За 108 дней эскалации погиб 141 мирный житель, в том числе семь детей. Ранения различной степени тяжести получили 676 гражданских, в том числе 53 ребёнка, добавили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.