Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ряд подразделений войск Украины потеряли в боях за Северодонецк до 90% личного состава.

«Подразделения ВСУ, понеся критические потери (в ряде подразделений — до 90 %) в ходе боев за Северодонецк, отступают в направлении Лисичанска», — сказал генерал.

Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики подполковник Андрей Марочко в стриме RT «Летучка» заявил, что украинские войска уничтожили более 60% жилого фонда Северодонецка.

2 июня заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире канала «Россия 1» сообщил, что силы Донецкой Народной Республики «закроют» котёл в районе Лисичанска и Северодонецка в течение нескольких дней.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что силы ЛНР контролируют почти все населённые пункты республики, кроме Лисичанска и Северодонецка.