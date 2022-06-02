Басурин: до закрытия котла в районе Лисичанска и Северодонецка осталось несколько дней

Силы Донецкой Народной Республики «закроют» котёл в районе Лисичанска и Северодонецка в течение нескольких дней, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире канала «Россия 1».

«Осталось несколько дней, чтобы полностью закрыть котёл, который связан с Лисичанском и Северодонецком, с выходом после этого наших войск в район Артёмовска», — приводит слова Басурина ТАСС.

Агентство поясняет, что Народная милиция ЛНР с начала марта ведёт наступление в направлении Северодонецка и Лисичанска. Взятие этих городов является одной из первоочередных целей сил республики. Задача осложняется тем, что ВСУ организовали глубоко эшелонированную оборону.

Ранее Басурин заявил о применении тактики малых котлов на Авдеевском направлении.