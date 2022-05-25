Басурин заявил о применении тактики малых котлов на Авдеевском направлении

Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в эфире Первого канала заявил о применении тактики малых котлов на Авдеевском направлении.

«Мы это используем — малые котлы», — цитирует его РИА Новости.

Так он ответил на вопрос, используется ли эта тактика на данном направлении.

Также Басурин пояснил, что под этим подразумевается, «когда отрезаешь определённую часть украинских войск от снабжения, от той помощи, которые они могут оказывать друг другу, и после этого начинается методичная с ними работа, как психологическая, информационная, так и военная, — в разных направлениях».

Ранее Басурин заявил, что силы Донецкой Народной Республики не планируют заходить в Авдеевку — город будет блокирован.