Басурин: вопрос с вхождением в Авдеевку будет решаться после полного блокирования города

Силы Донецкой Народной Республики не планируют заходить в Авдеевку, город будет блокирован, сообщил замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в эфире Первого канала.

«В Авдеевку мы не заходили и не планируем заходить... После того как город будет полностью блокирован — после этого будем разбираться», — цитирует его ТАСС.

Одна из проблем с Авдеевкой заключается в том, что украинские военные ведут с территории коксохимического завода обстрелы Донецка и Ясиноватой, пояснил Басурин.

По его словам, ВСУ надеются, что силы ДНР ответным огнём будут уничтожать их артиллерийские расчёты «и при этом будет страдать коксохим».

Басурин также рассказал, что мероприятия по разминированию акватории в Мариуполе завершены, в настоящее время идёт работа по восстановлению порта.