Басурин: порт и акватория в Мариуполе разминированы

Мероприятия по разминированию акватории в Мариуполе завершены, в настоящее время идёт работа по восстановлению порта, сообщил замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в эфире канала «Россия 1».

«С портом... мероприятия уже закончены, если мы говорим о земле. Акватория морская — то же самое, фактически уже разминирована. Идёт процесс запуска порта в том объёме, как он должен работать», — цитирует Басурина ТАСС.

Он отметил, что процесс разминирования остального города продвигается дольше из-за большого количества мин, фугасов и других неразорвавшихся боеприпасов.

23 мая Минобороны России сообщило, что российские сапёрные подразделения проводят инженерную разведку и разминирование взрывоопасных предметов на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.