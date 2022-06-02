В ЛНР рассказали о мирных жителях в бомбоубежищах завода «Азот» в Северодонецке

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в рамках стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» сообщил, что в бомбоубежищах завода «Азот» в Северодонецке, где засели военные ВСУ и украинские националисты, есть мирные жители.

«Есть разведданные, что под различными предлогами народ заманивался на территорию предприятия «Азот». «Азот» строился ещё в советские годы, где была гражданская оборона и где бомбоубежище было обязательно для всех крупных предприятий... На территории предприятия находятся местные жители, поэтому здесь действовать надо вообще очень аккуратно», — заявил он.

Также он добавил, что эти бомбоубежища не такие, как на «Азовстали», так как там, например, нет «ярусности».

«Есть сведения, что под угрозами (украинские силовики. — RT) запрещают выходить жителям из этих бомбоубежищ, буквально минируют выходы», — сказал Марочко.

Также он добавил, что «Азот» отличается от «Азовстали» ещё тем, что там много химикатов, поэтому обстрелы здесь проводить сложнее и опаснее.

Вечером 31 мая посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил о подрыве ёмкости с химикатами на химкомбинате «Азот» в Северодонецке.