Пасечник заявил, что силы ЛНР контролируют почти все населённые пункты республики

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что силы ЛНР контролируют почти все населённые пункты республики, кроме Лисичанска и Северодонецка.

«На сегодняшний день не до конца освобождёнными у нас остаются два населённых пункта — это Северодонецк и Лисичанск», — цитирует его ТАСС.

По его словам, операция по освобождению территории ЛНР идёт по плану.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о завершении «тотальной зачистки» Северодонецка в Луганской Народной Республике, теперь бойцы перешли к тщательной выборочной проверке отдельных городских объектов.