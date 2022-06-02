Пасечник заявил, что силы ЛНР контролируют почти все населённые пункты республики

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что силы ЛНР контролируют почти все населённые пункты республики, кроме Лисичанска и Северодонецка.
Пасечник заявил, что силы ЛНР контролируют почти все населённые пункты республики
  • РИА Новости

«На сегодняшний день не до конца освобождёнными у нас остаются два населённых пункта — это Северодонецк и Лисичанск», — цитирует его ТАСС.

По его словам, операция по освобождению территории ЛНР идёт по плану.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о завершении «тотальной зачистки» Северодонецка в Луганской Народной Республике, теперь бойцы перешли к тщательной выборочной проверке отдельных городских объектов.

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