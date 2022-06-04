Украинские националисты разместили артиллерию во дворах жилых домов Харькова

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты оборудовали артиллерийские позиции во дворах жилых домов на Астрономической улице в Харькове.

«В Харькове во дворах многоквартирных домов по улице Астрономической националистами оборудованы огневые позиции и размещены артиллерийские орудия. При этом жителям под предлогом обеспечения безопасности запрещено покидать свои квартиры», — сообщил он.

Ранее Мизинцев заявил, что украинские националисты удерживают мирных жителей в Зеленодольске и не дают им вернуться в Херсонскую область.

Также он указывал, что украинские военнослужащие продолжают размещать бронетехнику и огневые позиции в медицинских учреждениях на подконтрольных Киеву территориях.