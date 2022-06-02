Минобороны России: украинские боевики не дают мирным жителям вернуться в Херсонскую область
- РИА Новости
«В Зеленодольске Днепропетровской области боевики украинских националистических формирований удерживают мирных жителей, всячески препятствуя их возвращению в свои дома в освобождённые российскими Вооружёнными силами населённые пункты Высокополье и Новопетровку Херсонской области», — сказал он.
По его словам, все попытки самостоятельно выехать из города жёстко пресекаются. Украинские националисты подвергают людей физическому насилию, а также отбирают у них ценные вещи и личные автомобили.
Вырваться домой удаётся только отдельным гражданам и одиночным автомобилям.
Ранее Мизинцев заявил, что украинские военнослужащие продолжают размещать бронетехнику и огневые позиции в медицинских учреждениях на подконтрольных Киеву территориях.