Минобороны России: украинские боевики не дают мирным жителям вернуться в Херсонскую область

Короткая ссылка
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты удерживают мирных жителей в Зеленодольске и не дают им вернуться в Херсонскую область.
Минобороны России: украинские боевики не дают мирным жителям вернуться в Херсонскую область
  • РИА Новости

«В Зеленодольске Днепропетровской области боевики украинских националистических формирований удерживают мирных жителей, всячески препятствуя их возвращению в свои дома в освобождённые российскими Вооружёнными силами населённые пункты Высокополье и Новопетровку Херсонской области», — сказал он.

По его словам, все попытки самостоятельно выехать из города жёстко пресекаются. Украинские националисты подвергают людей физическому насилию, а также отбирают у них ценные вещи и личные автомобили.

Вырваться домой удаётся только отдельным гражданам и одиночным автомобилям.

Ранее Мизинцев заявил, что украинские военнослужащие продолжают размещать бронетехнику и огневые позиции в медицинских учреждениях на подконтрольных Киеву территориях. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить