«Российскими средствами ПВО»: Минобороны РФ сообщило о сбитом МиГ-29 ВСУ в Одесской области

ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования нанесли удар по позициям 10-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ вблизи Бахмута в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. В результате ракетного удара было уничтожено семь командно-наблюдательных пунктов и 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Российские средства ПВО, в свою очередь, перехватили украинскую баллистическую ракету «Точка-У» в районе Сватово в ЛНР, а также сбили один самолёт МиГ-29 ВСУ и восемь беспилотников. Помимо этого, в Донбассе сообщили об освобождении Красного Лимана. Вместе с тем первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью RT указал, что Запад «раздувает пузырь лжи» о происходящем на Украине.

В районе Бахмута в Донецкой Народной Республике высокоточными ракетами воздушного базирования нанесён удар по позициям 10-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Поражены семь командно-наблюдательных пунктов и 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Также в районе Барвенкова уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Кроме того, в районе Гусаровки Харьковской области уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания ПВО», — сказал он.

Российская авиация, в свою очередь, уничтожила более 250 националистов, вывела из строя 84 единицы вооружения и военной техники, в том числе девять танков, пять установок реактивной системы залпового огня «Град», десять орудий полевой артиллерии и 22 автомобиля различного назначения. Также было ликвидировано два склада боеприпасов в ДНР и Харьковской области.

В Одесской области российские средства ПВО сбили самолёт МиГ-29 ВСУ, добавил представитель Минобороны РФ.

Кроме того, было сбито восемь беспилотников и перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У».

«Ракетными войсками и артиллерией поражены 77 пунктов управления подразделений ВСУ, 412 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийские огневые позиции. В районе населённого пункта Завгороднее Харьковской области в результате удара по понтонной роте сорвана очередная попытка наведения понтонной переправы ВСУ через реку Северский Донец», — сообщил Конашенков.

© Министерство обороны РФ

Силы ДНР и ЛНР освободили Красный Лиман

В Донецкой Народной Республике от украинских националистов в общей сложности освобождено 220 населённых пунктов, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«По состоянию на 27 мая 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 220 населёнными пунктами, включая Красный Лиман», — говорится в сообщении.

Западный «пузырь лжи» о ситуации на Украине

Страны Запада устанавливают против России новый железный занавес в информационном пространстве, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью RT. По его словам, Западу не нужна какая-либо объективная, правдивая информация о происходящем, в том числе на Украине.

«Они лишь пытаются навязывать те взгляды, которые выгодны им и не всегда соответствуют действительности. Что касается кампании по дезинформации и этого «министерства правды», то Запад предпринимает ряд усилий. Так, он раздувает пузырь лжи о происходящем, о ситуации на местах, о таких вещах, как провокации в Буче и Краматорске, и так далее. И внутри этого пузыря западной аудитории, рядовым гражданам западных стран очень трудно разобраться, где правда, а где неправда. Такой подход, на наш взгляд, — это поведение «министерства правды», или, точнее сказать, «министерства лжи», — сказал дипломат в беседе с RT.

Он также обратил внимание на то, что во многих странах Запада запрещаются российские СМИ, в том числе RT.

«Всё то, что представляет и продвигает Россия, они называют «российской пропагандой». На любую объективную, фактографическую информацию, поступающую от России, от российских СМИ, сразу же вешаются ярлыки «пропаганда», «фейковые новости». Таким образом пытаются бороться с тем, что мы делаем, но не всегда такой подход срабатывает», — подчеркнул Полянский.

Запорожская область

Залог безопасности Запорожской области — постоянное присутствие российской армии, считает член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Местом размещения российской военной базы может стать теперь уже бывшая украинская военно-морская база «Восток», расположенная в освобождённом городе Бердянске на берегу Азовского моря. Ещё полезнее будет военно-воздушная база в Мелитополе», — сказал он в интервью РИА Новости.

Рогов также сообщил, что возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства: «Люди сотнями приходят с вопросом, куда нести документы».

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«При этом есть очень большое число желающих из города Запорожье, который пока ещё находится под контролем режима Зеленского», — добавил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом приёме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей. При этом власти этих регионов заявили о желании войти в состав Российской Федерации.

27 мая советник главы Крыма Олег Крючков заявил РИА Новости, что Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код «+7»: «По моей информации там уже работают новые операторы связи».