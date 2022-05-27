Глава ДНР Пушилин заявил о причастности украинских военных к пыткам

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Украинские военные причастны к преступлениям и пыткам, также как и националисты, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«К сожалению, у нас есть свидетельства о том, что некоторые представители ВСУ совершали не менее ужасные и чудовищные преступления, связанные с пытками, изнасилованиями, с садистскими убийствами и прочим», — цитирует РИА Новости Пушилина.

По его словам, данные преступления сравнимы с деятельностью представителей полка «Азов».

Он отметил, что суд обнародует информацию и даст оценку каждому преступлению.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооружённые силы России полностью освободили от украинских военных территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. 

По информации Минобороны, всего сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и боевиков «Азова».

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