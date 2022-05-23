«Известия»: бойцы «Азова» уничтожали доказательства своих преступлений
Отмечается, что в момент сдачи последних бойцов полка в плен, часть боевиков на территории завода избавлялись от телефонов, планшетов и ноутбуков.
На данный момент на территории «Азовстали» работают сапёры.
Ранее Минобороны России сообщило, что Вооружённые силы России полностью освободили от украинских военных территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
По информации Минобороны, всего сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и боевиков «Азова».