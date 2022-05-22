В ДНР заявили, что боевики «Азова» при отступлении выжигали дома в Мариуполе

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Заместитель командира инженерно-сапёрного взвода ДНР с позывным Крот заявил РИА Новости, что, по свидетельствам очевидцев, боевики украинского националистического полка «Азов» при отступлении из Мариуполя к заводу  «Азовсталь» выжигали прилегающие здания, «зачастую с жильцами в доме».
В ДНР заявили, что боевики «Азова» при отступлении выжигали дома в Мариуполе
  • РИА Новости

Как заявил замкомандира взвода республики, это делалось для того, чтобы «не оставить за собой чистую территорию», на которой могли бы закрепиться силы ДНР и России.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооружённые силы России полностью освободили от украинских военных территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. 

По информации Минобороны, всего сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и боевиков «Азова».

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