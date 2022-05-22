В ДНР заявили, что боевики «Азова» при отступлении выжигали дома в Мариуполе
- РИА Новости
Как заявил замкомандира взвода республики, это делалось для того, чтобы «не оставить за собой чистую территорию», на которой могли бы закрепиться силы ДНР и России.
Ранее Минобороны России сообщило, что Вооружённые силы России полностью освободили от украинских военных территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
По информации Минобороны, всего сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и боевиков «Азова».