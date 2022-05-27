В ФСБ заявили о попытках украинских боевиков попасть в Россию под видом беженцев

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Украинские националисты пытаются попасть в Россию под видом беженцев, заявил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

«Под видом беженцев в нашу страну пытаются проникнуть праворадикальные и националистические элементы, в том числе участвовавшие в боевых действиях на юго-востоке Украины», — сказал Кулишов в интервью «Российской газете».

По его словам, в потоке покидающих страну людей уже выявлено около 250 боевиков.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы заходят на белорусскую территорию.

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