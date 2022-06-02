Парламент Молдавии одобрил запрещающий российские новостные программы закон
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Об этом сообщает РИА Новости.
Теперь соответствующий закон должна подписать или отклонить президент страны Майя Санду.
Ранее RT выяснил, что американское правительственное Агентство по международному развитию (USAID) намерено выделить $35 млн на «структурные реформы» в Молдавии. Цель — обеспечить прозападный курс страны, создать соответствующую транспортно-логистическую инфраструктуру и поддержать в молдавских СМИ антироссийскую риторику.
19 апреля президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на использование георгиевской ленты, ранее одобренный парламентом.