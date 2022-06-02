Парламент Молдавии одобрил запрещающий российские новостные программы закон

Парламент Молдавии одобрил в финальном чтении закон, запрещающий российские новостные программы.

Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь соответствующий закон должна подписать или отклонить президент страны Майя Санду.

Ранее RT выяснил, что американское правительственное Агентство по международному развитию (USAID) намерено выделить $35 млн на «структурные реформы» в Молдавии. Цель — обеспечить прозападный курс страны, создать соответствующую транспортно-логистическую инфраструктуру и поддержать в молдавских СМИ антироссийскую риторику.

19 апреля президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на использование георгиевской ленты, ранее одобренный парламентом.