«Никто не знает, как они себя поведут»: чем грозит возможный пересмотр отказа Украины от ядерного оружия

Владимир Зеленский не исключил, что Киев может пересмотреть свой отказ от ядерного оружия. Президент также заявил о намерении вновь инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума. Документ, который так и не был ратифицирован, предусматривает гарантии территориальной целостности Украины в обмен на её отказ от ядерного оружия. Как отметил Зеленский, если консультации вновь не состоятся либо по их итогам стране не предоставят гарантии безопасности, Киев «будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года поставлены под сомнение». Эксперты отмечают, что такой шаг будет чреват созданием «грязной» ядерной бомбы. По мнению источника RT в украинских политических кругах, нет никаких гарантий, что Киев, учитывая сложившийся в государстве уровень коррупции, не будет нелегально продавать ядерное оружие в третьи страны.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что Киев может пересмотреть своё решение отказаться от ядерного оружия. Об этом он заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств — гарантов Будапештского меморандума. Трижды — безуспешно. Сегодня Украина сделает это в четвёртый раз. Я как президент — впервые. Но и Украина, и я делаем это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел», — сказал Зеленский.

По его словам, если эти консультации вновь не состоятся или же по их результатам не будут выработаны гарантии безопасности для Украины, Киев «будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года поставлены под сомнение».

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Зеленский также предложил созвать в ближайшие недели саммит государств — постоянных членов Совбеза ООН с участием Украины, Германии и Турции, чтобы выработать «новые, действенные гарантии безопасности для Украины».

«Гарантий сегодня, пока мы не являемся членом оборонного альянса. И фактически пребываем в «серой зоне» — в вакууме в сфере безопасности. Что ещё мы можем сделать сейчас? Продолжить действенно поддерживать Украину, её обороноспособность. Предоставление Украине чёткой европейской перспективы, существующих для стран-кандидатов инструментов поддержки, чётких и обозримых временных рамок вступления в альянс», — отметил украинский лидер.

Он также призвал Запад создать для Украины фонд устойчивости и обновления, программу ленд-лиза, поставок новейших вооружений, техники, оборудования для украинской армии, «защищающей всю Европу».

Кроме того, Зеленский выступил с призывом «выработать эффективный пакет превентивных санкций для сдерживания агрессии», а также гарантировать энергетическую безопасность Украины, обеспечить её интеграцию в энергетический рынок ЕС, когда «Северный поток — 2», по его словам, «используется как оружие».

«Все эти вопросы требуют ответов. И пока вместо них — тишина. И пока будет тишина, тишины не будет на востоке нашего государства. То есть в Европе. То есть во всём мире. Надеюсь, это уже наконец-то понимает весь мир, понимает Европа», — сказал он.

Яблоко раздора

Напомним, Будапештский меморандум в декабре 1994 года подписали лидеры Украины, России, Великобритании и США. Этот документ предусматривает гарантии территориальной целостности украинского государства в обмен на отказ Киева от ядерного оружия и его присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Стоит отметить, что на момент распада Советского Союза Украина обладала третьим в мире ядерным арсеналом. Как сообщают украинские СМИ, на территории республики остались по меньшей мере 900 боеголовок, 165 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) PC-18 (УР-100Н УТТХ «Стилет») и PC-22 (РТ-23 УТТХ «Молодец»). Кроме того, Украина располагала значительными запасами тактического атомного оружия и сотнями сверхзвуковых крылатых ракет большой дальности X-22.

При этом Будапештский меморандум так и не был ратифицирован ни одной из подписавших его стран.

Однако Киев неоднократно обвинял Москву в несоблюдении условий документа, утверждая, что РФ якобы нарушила территориальную целостность Украины, а также ставил вопрос о возвращении себе ядерного статуса. Соблюдать Будапештский меморандум призывала Россию и Великобритания.

Москва, в свою очередь, неоднократно отвергала подобные претензии. Так, 10 февраля 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подчеркнул, что Будапештский меморандум «предоставлял гарантии безопасности Украине как неядерному государству».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

© Maxim Shemetov/Pool Photo via AP

«Этот меморандум не обязывал ни Россию, ни Великобританию, ни США признавать антиконституционный государственный переворот, который был совершён неонацистами и ультрарадикалами в феврале 2014 года. Будапештский меморандум сопровождался декларацией, которую, кроме этой тройки — Россия, США и Великобритания, ещё подписали Украина и Франция. Она требует от всех участников, включая Украину, не допускать каких-либо нарушений основополагающих принципов ОБСЕ, включая (особо было выделено) принцип уважения прав национальных меньшинств. На всё это Украина наплевала», — констатировал Лавров.

В Германии также считают, что Будапештский меморандум не предусматривает юридических обязательств. В частности, об этом на днях сообщила посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен.

Советское наследие

По оценкам аналитиков, по состоянию на 1991 год получившая независимость Украина унаследовала 25—30% производственных мощностей ВПК Советского Союза.

В частности, на территории бывшей УССР осталось более 100 предприятий советской ракетно-космической отрасли. Одним из ключевых было ГКБ «Южное», которое во времена СССР вело работу над комплексами с баллистическими ракетами наземного базирования. Ещё одно госпредприятие — «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова» («Южмаш») — занималось в советскую эпоху серийным производством ракет. С 1960-х по 1980-е годы «Южмаш» совместно с КБ «Южное» разработал и поставил на производство МБР тяжёлого класса Р-36М, Р-36М УТТХ и МБР лёгкого класса МР-УР-100, МР-УР-100 УТТХ с повышенной живучестью и способностью поражать несколько целей, а также командную ракету 15А11 системы «Периметр». В конце 1980-х годов было начато серийное производство ракетных комплексов четвёртого поколения — МБР Р-36М2 «Воевода», РТ-23 УТТХ.

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Что же касается атомной промышленности Украины, то в советское время она была представлена пятью АЭС, которые включали в себя 16 реакторов. Сейчас на украинской территории работают четыре атомных электростанции, которыми управляет компания «Энергоатом», — Ровенская, Запорожская, Хмельницкая и Южно-Украинская, эксплуатирующие 15 энергоблоков. При этом у республики нет возможностей для самостоятельного обогащения урана и производства ядерного топлива. Но в то же время Украина имеет изученные месторождения урана и шахты по его добыче. Этим занимается созданный в 1951 году Восточный горно-обогатительный комбинат (ВостГОК), который также перерабатывает урановую руду. В настоящее время ВостГОК располагает двумя работающими и одной строящейся шахтами, а также ураноперерабатывающим комплексом. По оценкам экспертов, производимого комбинатом уранового концентрата будет достаточно для фабрикации 40% ядерного топлива для украинских АЭС.

При этом урановый концентрат, добываемый комбинатом, вывозится в РФ, где АО «ТВЭЛ» делает из него ядерное топливо. Как напоминают аналитики, после государственного переворота 2014 года атомная отрасль республики испытывает серьёзные проблемы — тот же ВостГОК не раз останавливал работу из-за технических проблем и трудностей с финансированием.

«Привлечь внимание Запада»

По мнению опрошенных RT экспертов и источников в политических кругах Украины, Владимир Зеленский, инициировав консультации государств — гарантов Будапештского меморандума и не исключив пересмотра отказа Украины от ядерного оружия, намерен «пошантажировать Запад».

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«Западные партнёры Киева нагнетают обстановку, что негативно отражается на экономике. Иностранные авиакомпании прекращают полёты, посольства спешно эвакуируются и так далее. Поэтому Зеленский и делает такие громкие заявления, потому что стране нужна реальная помощь», — сообщил источник RT в офисе президента Украины.

В свою очередь, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман предположил, что консультации по Будапештскому меморандуму нужны Украине, чтобы под угрозой начать ядерные разработки «выбить из Запада материальную поддержку, летальное вооружение и превентивные санкции против России».

«Тема ядерного вооружения Украины служит сегодня скорее поводом, с помощью которого Киев пытается в очередной раз привлечь к себе внимание Запада, заручиться его реальной поддержкой, а не подачками и попытками откупиться. Сейчас Киеву необходимо вернуть внимание западных стран, а поскольку это не получается сделать мирно, то остаются только шантаж и угрозы», — сказал Фельдман в беседе с RT.

В то же время он не исключил, что Киев предпримет попытку создать ядерное оружие.

«Украина в текущей ситуации может броситься в крайность. Она остаётся страной с ядерными энергетическими объектами, и у Киева есть возможности для того, чтобы создать «грязную» ядерную бомбу, сбросить которую с самолёта тоже никакого труда не составит, поскольку военно-воздушные силы там ещё остались, хотя и пребывают не в лучшем состоянии. Также остаются учёные, которые занимались в советское время ядерной энергетикой и ядерными технологиями в военной сфере, предприятия, которые хотя и пришли в упадок, но при должном финансировании могут быть переоборудованы и модернизированы для производства ядерного оружия», — заметил эксперт.

Однако в ядерном вооружении Украины не заинтересованы ни Москва, ни Лондон, ни Вашингтон, которые подписывали Будапештский меморандум, подчеркнул Фельдман.

«Включить в ядерный клуб такое непредсказуемое, склонное к конфликтности государство, как Украина, не захочет никто. Никто не знает, как она в итоге себя поведёт: сегодня главным противником Украина называет Россию, а завтра Киев разочаруется в своих западных партнёрах и решит отомстить, возможно, применив созданное «грязное» ядерное оружие», — рассуждает аналитик.

Как подчеркнул, комментируя заявления Зеленского, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT, ядерный статус Украины никогда не будет пересмотрен, «особенно в тот период времени, когда у власти находятся неадекватные люди». По его словам, Киев может применить «грязную» ядерную бомбу «в любой точке мира», поэтому Запад не позволит Украине иметь в арсенале такое оружие.

«Естественно, любой здравомыслящий человек, даже в Америке, никогда на это не пойдёт... Ядерное оружие, повторяю, никто никогда им не разрешит», — заявил Водолацкий.

При этом опрошенные RT источники и эксперты считают, что для создания «чистого» ядерного оружия у Киева не хватит экономических и технологических возможностей.

«Это очень дорого, у киевских властей на это просто нет денег. При этом на Украине достаточно специалистов, которые принципиально знают, как всё можно организовать. Весь вопрос в финансовых возможностях и технологиях», — заявил советник директора Института ядерной физики СО РАН Александр Бурдаков в разговоре с RT.

В том, что у Украины получится создать «чистые» ядерные вооружения, сомневается и источник RT в Министерстве энергетики и угольной промышленности страны.

«Это миллиардные инвестиции и десятки лет работы. На Украине есть залежи природного урана, но нет мощностей для его обогащения. Не стоит забывать, что даже если и будут предприняты попытки создать ядерное оружие, то против Украины введут санкции», — отметил он.

В свою очередь, источник RT в партии «Батькивщина» заявил, что создание ядерного оружия может представлять опасность для самой Украины.

«Кто гарантирует, что его правильно будут хранить или нелегально не продадут в третьи страны? Об уровне коррупции в стране можно даже не говорить — всем об этом известно», — сказал он.