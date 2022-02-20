Депутат Водолацкий прокомментировал слова Зеленского о пересмотре ядерного статуса Украины

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского о возможном пересмотре отказа Украины от ядерного оружия и намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума.

«Ядерный статус Украины никогда не будет пересмотрен, особенно в тот период времени, когда у власти находятся неадекватные люди... То есть это та ситуация, когда люди могут в любой точке мира применить это ядерное оружие или «грязную бомбу», — пояснил Водолацкий.

Он также отметил, что западные партнёры украинского руководства не позволят стране иметь в распоряжении ядерное оружие.

«Естественно, любой здравомыслящий человек, даже в Америке, никогда на это не пойдёт... Ядерное оружие, повторяю, никто никогда им не разрешит», — заключил эксперт.

Ранее Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума, при этом он не исключил пересмотра отказа Украины от ядерного оружия.