Аналитик Литовкин высказался о возможном пересмотре Зеленским ядерного статуса Украины

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о возможном пересмотре отказа Украины от ядерного оружия и намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума.

По словам Литовкина, заявление Зеленского является «блефом, словами, брошенными впустую».

«Ядерное оружие, которое находилось на территории Украины, — это ядерное оружие СССР. Когда СССР не стало, его правопреемником стала Россия. США, Великобритания, Россия потребовали от Украины отдать это ядерное оружие и пропустить это оружие на территорию России, вернуть законному владельцу», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что на территории Украины никогда не было производства ядерного топлива, всю добытую урановую руду отправляли на обогащение и переработку в другие государства.

Ранее Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума, при этом он не исключил пересмотра отказа Украины от ядерного оружия.