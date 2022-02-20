Аналитик Литовкин высказался о возможном пересмотре Зеленским ядерного статуса Украины
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По словам Литовкина, заявление Зеленского является «блефом, словами, брошенными впустую».
«Ядерное оружие, которое находилось на территории Украины, — это ядерное оружие СССР. Когда СССР не стало, его правопреемником стала Россия. США, Великобритания, Россия потребовали от Украины отдать это ядерное оружие и пропустить это оружие на территорию России, вернуть законному владельцу», — пояснил эксперт.
Он также отметил, что на территории Украины никогда не было производства ядерного топлива, всю добытую урановую руду отправляли на обогащение и переработку в другие государства.
Ранее Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума, при этом он не исключил пересмотра отказа Украины от ядерного оружия.