Аналитик Ермаков прокомментировал слова Зеленского о ядерном статусе Украины

Эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского о планах инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума и возможности пересмотра отказа Украины от ядерного оружия.

Аналитик отметил, что подобные заявления о возможности приобретения Киевом ядерного статуса звучали и ранее.

«Надо сказать, что на самом деле есть очень серьёзные к этому политические и технические препятствия. Это всё будет нарушать тот самый договор о нераспространении ядерного оружия, потому что тогда, в 1994 году, было однозначно принято решение о том, что Украина отказывается от ядерного статуса, его не получает», — пояснил Ермаков.

Он добавил, что против обретения Украиной ядерного статуса выступают члены НАТО, прежде всего США.

«США не заинтересованы в том, чтобы Украина получила в своё ведение ядерное оружие, учитывая тот уровень стратегической и политической культуры, который мы наблюдаем сейчас у киевского руководства: что у Порошенко, что у Зеленского», — сообщил специалист.

По его мнению, поднимая такие вопросы, Украина может получить ещё больше проблем в отношениях с ведущими европейскими и североамериканскими странами.

Ранее Зеленский заявил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума.

Он отметил, что «если консультации снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности» для Украины, страна «будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение».