Украина запросила помощь НАТО на случай крупных ЧС с гражданским населением

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Киев запросил у НАТО международную помощь на случай возникновения потенциальных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций «разного характера», которые могут затронуть гражданское население. Об этом сообщили в пресс-службе альянса.
Украина запросила помощь НАТО на случай крупных ЧС с гражданским населением
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил 15 февраля запрос международной помощи со стороны Украины», — приводит ТАСС сообщение.

В нём также отмечается, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готовится к крупномасштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть гражданское население.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев будет просить НАТО о прямой военной помощи в случае эскалации.

Вместе с тем британский премьер-министр Борис Джонсон отметил, что ни одна страна НАТО не готова направить на Украину «большой контингент».

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