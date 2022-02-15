Украина запросила помощь НАТО на случай крупных ЧС с гражданским населением
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«Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил 15 февраля запрос международной помощи со стороны Украины», — приводит ТАСС сообщение.
В нём также отмечается, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готовится к крупномасштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть гражданское население.
Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев будет просить НАТО о прямой военной помощи в случае эскалации.
Вместе с тем британский премьер-министр Борис Джонсон отметил, что ни одна страна НАТО не готова направить на Украину «большой контингент».