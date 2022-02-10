Киев будет просить НАТО о прямой военной помощи в случае эскалации

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Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев будет просить НАТО о прямой военной помощи в случае эскалации.
Киев будет просить НАТО о прямой военной помощи в случае эскалации
  • © Anatolii Siryk/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом он сказал в интервью агентству LIGA.net.

«Украинцам я хотел бы сказать: далеко не факт, что союзники не придут нам на помощь. Наша дипломатия делает всё возможное, чтобы партнёры в случае катастрофической ситуации пришли Украине на помощь — и не только оружием, но и реальной военной силой», — сказал он.

По словам посла, украинская сторона запросит помощи в случае ухудшения ситуации.

«Один из возможных вариантов защиты, кроме повышения военных способностей Украины, — мы будем вынуждены просить о непосредственной военной помощи. Сейчас нам очень нужны финансовая помощь, оружие. Но в конце этого списка стоит срочная военная помощь. Это тоже на столе», — отметил Пристайко.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон отметил, что ни одна страна НАТО не готова направить на Украину «большой контингент».

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