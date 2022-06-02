«Вскоре после прибытия»: МО РФ сообщило об уничтожении сотен иностранных наёмников на Украине высокоточным оружием

С начала мая на Украину практически перестали прибывать иностранные наёмники, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что сотни иностранцев, участвовавших в боевых действиях против российских ВС, были уничтожены высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия. В МО РФ также подчеркнули, что командиры украинских подразделений жертвуют иностранцами в первую очередь, а киевский режим замалчивает собственные потери.

Российские истребители сбили украинский самолёт Су-25 в Николаевской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. В свою очередь, российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников.

При этом ударами авиации были ликвидированы до 240 националистов, 39 единиц вооружения и военной техники, а также 17 специальных автомобилей. Ракетными войсками и артиллерией был поражён 131 пункт управления, 146 артиллерийских и миномётных батарей на огневых позициях, а также 579 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования поражён 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе пункты управления украинских нацистских формирований «Кракен» и «Азов» в районе Харькова. Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 15 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены склады боеприпасов и топлива ВСУ в районах населённых пунктов Долина и Славянск Донецкой Народной Республики», — сказал он.

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Официальный представитель МО РФ также сообщил, что с начала мая «фактически иссяк приток» иностранных наёмников на Украину для участия в боевых действиях против российских ВС. Так, их численность сократилась почти вдвое — с 6,6 тыс. до 3,5 тыс.

«Сотни иностранных наёмников на Украине были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия ещё в местах прохождения ими доп. подготовки и слаживания тактических подразделений. Но большая часть наёмников уничтожена в зоне боевых действий вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта», — подчеркнул Конашенков.

Он также указал, что командиры подразделений ВСУ и Нацгвардии жертвуют иностранцами в первую очередь. К тому же киевский режим замалчивает собственные потери, поэтому родственники наёмников об их гибели просто не знают, а также препятствует желанию зарубежных боевиков покинуть территорию Украины.

«Напомню, что в соответствии с международным гуманитарным правом наёмники не являются комбатантами, лучшее, что их ожидает, — уголовная ответственность. Экстренные попытки киевского режима гарантировать наёмникам правовую защиту, включая их в списочный состав воинских подразделений ВСУ или Нацгвардии или выдавая им свежие паспорта граждан Украины, никого из них не спасут», — заключил официальный представитель Минобороны.

Переговоры между Москвой и Киевом

Переговорный процесс между Москвой и Киевом тормозится из-за позиции украинской стороны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российская сторона предельно чётко озвучила свои требования. Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры», — приводит его слова РИА Новости.

Официальный представитель Кремля полагает, что киевский режим действует, «видимо, под нажимом своих кураторов».

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Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT Arabic указывал, что Западу выгодно поддерживать «не очень интеллектуально мотивированную неуступчивость» на переговорном треке.

При этом 2 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале заявил, что руководству США не нужна независимая Украина, из неё хотят «выжать все ресурсы» и использовать для ослабления России.

Прорыв продовольственной блокады

Продовольственная блокада Крыма со стороны Украины прорвана, сообщил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

«Освобождение Херсонской и Запорожской областей положило конец продовольственной блокаде Крыма со стороны Украины. Она навсегда осталась в прошлом. Крым и освобождённые регионы активно восстанавливают утраченные некогда по вине украинских националистов торгово-экономические связи», — подчеркнул он в разговоре с РИА Новости.

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Ранее в Херсонской и Запорожской областях заявили о намерении войти в состав РФ. В регионах введена бивалютная зона, также происходит переход на российскую мобильную связь и интернет. При этом жители Запорожской и Херсонской областей теперь могут получить российское гражданство в упрощённом порядке.

При этом депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил «не растягивать на длинное и неопределённое время» процесс интеграции Херсонской и Запорожской областей с Россией. По его словам, жители этих территорий должны понимать, как и в каком направлении будут развиваться их регионы.

«Плебисцит станет основополагающим, цементирующим и фундаментальным моментом при принятии судьбоносного решения по выбору своего будущего. Поэтому аналогов на сегодня референдуму я не вижу. Но проводить его нужно только при уверенности в полной безопасности для населения, которое по-прежнему постоянно запугивают киевский режим и украинские националисты», — цитирует его РИА Новости.

Диалог между Москвой и Вашингтоном

Между Кремлём и администрацией Белого дома в настоящее время нет какого-либо диалога, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Можно сказать, что нет, сейчас нет. Сейчас все контакты фактически отсутствуют», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

Аналогичным образом также высказался посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Григорий Машков. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон занял позицию, которая не позволяет прийти к какому-либо консенсусу.

«И так было очень сложно работать до 24 февраля. После 24 февраля возможности компромиссов свелись если не до нуля, то до минимума — во всех многосторонних структурах, где мы работаем, — с учётом линии, занятой и продвигаемой ими вместе со своими союзниками», — подчеркнул он.