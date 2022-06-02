Песков заявил, что контакты между Кремлём и Белым домом сейчас фактически отсутствуют

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между Кремлём и Белым домом сейчас фактически нет контактов.

«Можно сказать, что нет, сейчас нет. Сейчас все контакты фактически отсутствуют», — сказал он РИА Новости, отвечая на соответсвующий вопрос.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков заявил, что после 24 февраля возможности достижения компромиссов с США на площадках свелись к минимуму.

До этого замглавы российского МИД Сергей Рябков высказался о том, что любые поставки оружия Украине увеличивают риски прямого столкновения России и США.

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