Песков заявил, что контакты между Кремлём и Белым домом сейчас фактически отсутствуют

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между Кремлём и Белым домом сейчас фактически нет контактов.

«Можно сказать, что нет, сейчас нет. Сейчас все контакты фактически отсутствуют», — сказал он РИА Новости, отвечая на соответсвующий вопрос.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков заявил, что после 24 февраля возможности достижения компромиссов с США на площадках свелись к минимуму.

До этого замглавы российского МИД Сергей Рябков высказался о том, что любые поставки оружия Украине увеличивают риски прямого столкновения России и США.