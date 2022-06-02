МИД России: возможности достижения компромиссов с США свелись к минимуму после 24 февраля

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Посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков заявил, что после 24 февраля возможности достижения компромиссов с США на площадках свелись к минимуму.

«После 24 февраля возможности компромиссов свелись если не до нуля, то до минимума во всех многосторонних структурах, где мы работаем с учётом линии, занятой ими (США. — RT) и продвигаемой ими вместе со своими союзниками», — цитирует РИА Новости Машкова.

До этого он выразил мнение, что США готовятся к будущим конфликтам, заключая альянсы с целью создания системы глобального доминирования.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад, используя в качестве предлога ситуацию вокруг Украины, пытается «мобилизовать под свои знамёна» все остальные страны.

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