Лавров заявил, что Запад пытается «мобилизовать под свои знамёна» все страны

Короткая ссылка
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад, используя в качестве предлога ситуацию вокруг Украины, пытается «мобилизовать под свои знамёна» все остальные страны.
Лавров заявил, что Запад пытается «мобилизовать под свои знамёна» все страны
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Об этом российский министр сказал в ходе встречи с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрахимом Тахой.

Лавров отметил, что идёт становление многополярного мира, но этим процессам пытаются помешать западные страны, желающие «распространить своё доминирование на все регионы».

«Пытаются мобилизовать под свои знамёна все остальные страны, используя в качестве предлога ситуацию на Украине и вокруг неё», — цитирует его ТАСС.

Ранее Лавров заявил, что Запад долго наплевательски относился к призывам не делать из Украины анти-Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить