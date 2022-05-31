Лавров заявил, что Запад пытается «мобилизовать под свои знамёна» все страны

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад, используя в качестве предлога ситуацию вокруг Украины, пытается «мобилизовать под свои знамёна» все остальные страны.

Об этом российский министр сказал в ходе встречи с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрахимом Тахой.

Лавров отметил, что идёт становление многополярного мира, но этим процессам пытаются помешать западные страны, желающие «распространить своё доминирование на все регионы».

«Пытаются мобилизовать под свои знамёна все остальные страны, используя в качестве предлога ситуацию на Украине и вокруг неё», — цитирует его ТАСС.

Ранее Лавров заявил, что Запад долго наплевательски относился к призывам не делать из Украины анти-Россию.