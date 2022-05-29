Лавров: Запад наплевательски относился к призывам не делать из Украины анти-Россию

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 заявил, что Запад долго наплевательски относился к призывам не делать из Украины анти-Россию.
Лавров: Запад наплевательски относился к призывам не делать из Украины анти-Россию
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Россия не за один день объявила об угрозе своей безопасности, а долгие годы призывала Запад не делать из Украины анти-Россию, не создавать военной угрозы российскому государству с территории Украины, не препятствовать русскому языку, образованию и культуре. Запад наплевательски к этому относился», — сказал он.

По его словам, угроза непосредственно на российских границах, о которой Москва долгие годы предупреждала, полностью игнорировалась.

«Мы долго пытались достучаться до Запада», — подчеркнул глава МИД России.

Ранее Лавров заявил, что Запад объявил всему русскому миру тотальную войну, и этот факт уже никто не скрывает, а сама ситуация «доходит уже до абсурда», в частности, из-за культуры отмены России и всего, что с ней связано. 

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