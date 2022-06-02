МИД России: США готовятся к будущим конфликтам, создавая альянсы

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Посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков заявил, что США готовятся к будущим конфликтам, заключая альянсы с целью создания системы глобального доминирования.

«Американцы плетут альянсы, которые имеют ту же направленность, как и всё, что происходит в мире. Это создание системы глобального доминирования», — цитирует Машкова РИА Новости.

Он добавил, что союзные США страны потеряли свой голос.

«Они подчиняются Вашингтону. Европейцы сделали всё для того, чтобы разрушить свою собственную региональную безопасность», — подчеркнул посол.

По его словам, США в данный момент ведут политику, которая заключается в «подготовке к будущим конфликтным ситуациям во всех регионах».

Президент США Джо Байден ранее объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что требования Киева к Западу о поставках реактивных систем залпового огня являются прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь другие страны в ситуацию на Украине.

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