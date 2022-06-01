Рябков заявил, что риски столкновения России и США растут из-за поставок оружия Украине
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Об этом пишет РИА Новости.
«Любые поставки вооружений, которые продолжаются, идут по нарастающей, увеличивают риски такого развития», — сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.
Как стало известно, новый пакет военной помощи США Украине будет включать системы залпового огня HIMARS.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления перед выпускниками Джорджтаунского университета прокомментировал перспективу налаживания отношений властей Соединённых Штатов с Россией строчкой из песни американской певицы Тейлор Свифт.