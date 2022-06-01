Рябков заявил, что риски столкновения России и США растут из-за поставок оружия Украине

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что любые поставки оружия Украине увеличивают риски прямого столкновения России и США.

Об этом пишет РИА Новости.

«Любые поставки вооружений, которые продолжаются, идут по нарастающей, увеличивают риски такого развития», — сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как стало известно, новый пакет военной помощи США Украине будет включать системы залпового огня HIMARS.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления перед выпускниками Джорджтаунского университета прокомментировал перспективу налаживания отношений властей Соединённых Штатов с Россией строчкой из песни американской певицы Тейлор Свифт.