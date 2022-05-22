Блинкен описал отношения России и США строчкой из песни Тейлор Свифт

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления перед выпускниками Джорджтаунского университета прокомментировал перспективу налаживания отношений властей Соединённых Штатов с Россией строчкой из песни американской певицы Тейлор Свифт.

Об этом сообщает ТАСС.

«Да, у Нью-Йоркского университета на церемонии вручения дипломов выступала Тейлор Свифт. Но мой аппарат не позволил мне принести сюда мою гитару, чтобы посвятить «We Are Never Ever Getting Back Together» президенту Путину», — пошутил Блинкен.

По словам главы Госдепа, в аппарате отметили, что такой шаг будет недипломатичным.

Ранее МИД России внёс 398 конгрессменов США в чёрный список в ответ на очередную волну антироссийских санкций, введённых администрацией Джо Байдена в отношении 328 депутатов Госдумы.

Ведомство также опубликовало поимённый список из 963 американских граждан, которым запрещён въезд в Россию на постоянной основе.

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