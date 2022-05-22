Блинкен описал отношения России и США строчкой из песни Тейлор Свифт
Об этом сообщает ТАСС.
«Да, у Нью-Йоркского университета на церемонии вручения дипломов выступала Тейлор Свифт. Но мой аппарат не позволил мне принести сюда мою гитару, чтобы посвятить «We Are Never Ever Getting Back Together» президенту Путину», — пошутил Блинкен.
По словам главы Госдепа, в аппарате отметили, что такой шаг будет недипломатичным.
Ранее МИД России внёс 398 конгрессменов США в чёрный список в ответ на очередную волну антироссийских санкций, введённых администрацией Джо Байдена в отношении 328 депутатов Госдумы.
Ведомство также опубликовало поимённый список из 963 американских граждан, которым запрещён въезд в Россию на постоянной основе.