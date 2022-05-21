МИД России опубликовал поимённый чёрный список из 963 американских граждан

Короткая ссылка
МИД России опубликовал поимённый список из 963 граждан США, которым запрещён въезд в Россию на постоянной основе.
МИД России опубликовал поимённый чёрный список из 963 американских граждан
  • © МИД России

«МИД России публикует перечень американских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе», — говорится в сообщении на сайте МИД.

В список включены 963 гражданина США.

Отмечается, что меры введены в ответ на постоянно вводимые США антироссийские санкции.

Ранее МИД России внёс 398 конгрессменов США в чёрный список в ответ на очередную волну антироссийских санкций, введённых администрацией Джо Байдена в отношении 328 депутатов Госдумы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить