МИД России опубликовал поимённый чёрный список из 963 американских граждан

МИД России опубликовал поимённый список из 963 граждан США, которым запрещён въезд в Россию на постоянной основе.

«МИД России публикует перечень американских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе», — говорится в сообщении на сайте МИД.

В список включены 963 гражданина США.

Отмечается, что меры введены в ответ на постоянно вводимые США антироссийские санкции.

Ранее МИД России внёс 398 конгрессменов США в чёрный список в ответ на очередную волну антироссийских санкций, введённых администрацией Джо Байдена в отношении 328 депутатов Госдумы.