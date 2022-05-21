МИД России опубликовал поимённый чёрный список из 963 американских граждан
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«МИД России публикует перечень американских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе», — говорится в сообщении на сайте МИД.
В список включены 963 гражданина США.
Отмечается, что меры введены в ответ на постоянно вводимые США антироссийские санкции.
Ранее МИД России внёс 398 конгрессменов США в чёрный список в ответ на очередную волну антироссийских санкций, введённых администрацией Джо Байдена в отношении 328 депутатов Госдумы.