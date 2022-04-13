Россия внесла 398 конгрессменов США в чёрный список

МИД России внёс 398 конгрессменов США в чёрный список в ответ на очередную волну антироссийских санкций, введённых администрацией Джо Байдена в отношении 328 депутатов Госдумы.

«Вводятся зеркальные санкционные ограничения в отношении 398 членов палаты представителей конгресса США», — говорится в сообщении МИД.

Все эти конгрессмены, включая руководство и председателей комитетов нижней палаты американского конгресса, вносятся в российский стоп-лист на постоянной основе.

«Вместе с другими действующими законодателями, кому, как спикеру Нэнси Пелоси, въезд в Российскую Федерацию был закрыт ранее, листированию на основе взаимности подвергнуты все конгрессмены США», — заявил МИД.

В ближайшее время планируются новые объявления о российских контрмерах, подчеркнули в министерстве.

На сайте ведомства также опубликован полный чёрный список конгрессменов.

24 марта США ввели санкции против 328 депутатов Госдумы и российских оборонных предприятий.