Володин: США хотят превратить Украину в колонию и использовать её для ослабления России

Власти Соединённых Штатов хотят превратить Украину в свою колонию и использовать её исключительно для ослабления России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Независимая Украина Вашингтону не нужна. Руководство США хочет сделать из неё свою колонию. Выжать из страны все ресурсы и использовать её исключительно для ослабления России», — написал Володин в Telegram.

Он напомнил, что у руководства Соединённых Штатов после госпереворота на Украине в 2014 году было восемь лет для её превращения в демократическое и процветающее государство.

«Но вместо того, чтобы развивать страну, Украину, обладающую огромным потенциалом, разграбили. Закрывали неугодные СМИ, убивали независимых журналистов, запрещали политические партии. А об украинском народе никто из коррумпированного правительства не думал», — заключил Володин.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США всё глубже втягиваются в конфликт на Украине.

Он обратил внимание на то, что Вашингтон поставляет Киеву всё более мощное оружие, что провоцирует ответные действия российской стороны.