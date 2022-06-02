Володин: США хотят превратить Украину в колонию и использовать её для ослабления России

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Власти Соединённых Штатов хотят превратить Украину в свою колонию и использовать её исключительно для ослабления России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин: США хотят превратить Украину в колонию и использовать её для ослабления России
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Независимая Украина Вашингтону не нужна. Руководство США хочет сделать из неё свою колонию. Выжать из страны все ресурсы и использовать её исключительно для ослабления России», — написал Володин в Telegram.

Он напомнил, что у руководства Соединённых Штатов после госпереворота на Украине в 2014 году было восемь лет для её превращения в демократическое и процветающее государство.

«Но вместо того, чтобы развивать страну, Украину, обладающую огромным потенциалом, разграбили. Закрывали неугодные СМИ, убивали независимых журналистов, запрещали политические партии. А об украинском народе никто из коррумпированного правительства не думал», — заключил Володин.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США всё глубже втягиваются в конфликт на Украине.

Он обратил внимание на то, что Вашингтон поставляет Киеву всё более мощное оружие, что провоцирует ответные действия российской стороны.

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