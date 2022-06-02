Володин: США хотят превратить Украину в колонию и использовать её для ослабления России
- РИА Новости
- © Максим Блинов
«Независимая Украина Вашингтону не нужна. Руководство США хочет сделать из неё свою колонию. Выжать из страны все ресурсы и использовать её исключительно для ослабления России», — написал Володин в Telegram.
Он напомнил, что у руководства Соединённых Штатов после госпереворота на Украине в 2014 году было восемь лет для её превращения в демократическое и процветающее государство.
«Но вместо того, чтобы развивать страну, Украину, обладающую огромным потенциалом, разграбили. Закрывали неугодные СМИ, убивали независимых журналистов, запрещали политические партии. А об украинском народе никто из коррумпированного правительства не думал», — заключил Володин.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США всё глубже втягиваются в конфликт на Украине.
Он обратил внимание на то, что Вашингтон поставляет Киеву всё более мощное оружие, что провоцирует ответные действия российской стороны.