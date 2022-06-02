Власти Крыма заявили о прорыве продовольственной блокады региона со стороны Украины

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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил о прорыве продовольственной блокады региона со стороны Украины.

«Освобождение Херсонской и Запорожской областей положило конец продовольственной блокаде Крыма со стороны Украины. Она навсегда осталась в прошлом», — цитирует его РИА Новости.

Крючков отметил, что в настоящее время Крым активно восстанавливает торгово-экономические связи с освобождёнными территориями Украины.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что освобождённые регионы на юге Украины должны быть как можно скорее экономически интегрированы с регионами России.

На освобождённой территории Запорожской области введена бивалютная зона.

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