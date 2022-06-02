Власти Крыма заявили о прорыве продовольственной блокады региона со стороны Украины
«Освобождение Херсонской и Запорожской областей положило конец продовольственной блокаде Крыма со стороны Украины. Она навсегда осталась в прошлом», — цитирует его РИА Новости.
Крючков отметил, что в настоящее время Крым активно восстанавливает торгово-экономические связи с освобождёнными территориями Украины.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что освобождённые регионы на юге Украины должны быть как можно скорее экономически интегрированы с регионами России.
На освобождённой территории Запорожской области введена бивалютная зона.