Власти Крыма заявили о прорыве продовольственной блокады региона со стороны Украины

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил о прорыве продовольственной блокады региона со стороны Украины.

«Освобождение Херсонской и Запорожской областей положило конец продовольственной блокаде Крыма со стороны Украины. Она навсегда осталась в прошлом», — цитирует его РИА Новости.

Крючков отметил, что в настоящее время Крым активно восстанавливает торгово-экономические связи с освобождёнными территориями Украины.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что освобождённые регионы на юге Украины должны быть как можно скорее экономически интегрированы с регионами России.

На освобождённой территории Запорожской области введена бивалютная зона.