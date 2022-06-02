В Кремле заявили, что Киев «морозит» российско-украинские переговоры
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«Российская сторона предельно чётко озвучила свои требования. Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры», — цитирует Пескова РИА Новости.
Он отметил, что украинские власти отказываются от ведения переговоров.
«Киев пока, видимо, под нажимом своих кураторов предпочитает другой вариант», — заключил Песков.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем заявил об открытости российской стороны к возобновлению диалога с Украиной.
В МИД России отмечали, что российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации.