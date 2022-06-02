В Кремле заявили, что Киев «морозит» российско-украинские переговоры

Российская сторона чётко озвучила свои требования по решению украинского конфликта, Киеву они хорошо известны, но украинские власти «морозят» переговоры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Российская сторона предельно чётко озвучила свои требования. Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры», — цитирует Пескова РИА Новости.

Он отметил, что украинские власти отказываются от ведения переговоров.

«Киев пока, видимо, под нажимом своих кураторов предпочитает другой вариант», — заключил Песков.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем заявил об открытости российской стороны к возобновлению диалога с Украиной.

В МИД России отмечали, что российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации.