Путин заявил об открытости российской стороны к возобновлению диалога с Киевом

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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем заявил об открытости российской стороны к возобновлению диалога с Украиной.
Путин заявил об открытости российской стороны к возобновлению диалога с Киевом
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Отдельное внимание уделено положению дел на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке. Владимир Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога», — говорится в сообщении.

В МИД России отмечали, что российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации.

Как сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам, участник переговорной группы от России Леонид Слуцкий, переговоры России и Украины не ведутся ни в каком формате.

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