Председатель комитета Госдумы по международным делам, участник переговорной группы от России Леонид Слуцкий заявил, что переговоры России и Украины не ведутся ни в каком формате. Он выразил уверенность, что к этому причастны США.

Об этом Слуцкий написал в своём Telegram-канале.

Он заявил, что уверен: именно «вашингтонские кураторы» президента Украины Владимира Зеленского «внесли немалый вклад» в то, что переговоры Москвы и Киева «обернулись стагнацией» и «сейчас не ведутся ни в каком формате».

При этом парламентарий напомнил, что переговоры начались по просьбе Украины ещё в конце февраля.

Слуцкий добавил, что Вашингтону не нужны мир на Украине, мирный договор или успех на переговорах.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что администрация США намерена создать благоприятные условия для российско-украинских переговоров путём оказания давления на Россию и предоставления вооружения Киеву.

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Киев фактически вышел из переговорного процесса.