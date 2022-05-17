Госдеп: США намерены создать условия для российско-украинского диалога через поставки оружия

Администрация США намерена создать благоприятные условия для российско-украинских переговоров путём оказания давления на Россию и предоставления вооружения Киеву, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы действуем по двум направлениям. Во-первых, поддерживаем и укрепляем позиции наших партнёров в Киеве. Во-вторых, одновременно принимаем меры с целью создания издержек... о которых мы предупреждали Кремль с конца прошлого года», — цитирует его ТАСС.

По словам представителя американской дипломатии, таким образом США надеются создать условия для добросовестного диалога.

Он отметил, что задача Вашингтона заключается в поддержке украинских партнёров любым приемлемым путём.

Замглавы МИД России Андрей Руденко ранее заявил, что Киев фактически вышел из переговорного процесса.