Госдеп: США намерены создать условия для российско-украинского диалога через поставки оружия
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«Мы действуем по двум направлениям. Во-первых, поддерживаем и укрепляем позиции наших партнёров в Киеве. Во-вторых, одновременно принимаем меры с целью создания издержек... о которых мы предупреждали Кремль с конца прошлого года», — цитирует его ТАСС.
По словам представителя американской дипломатии, таким образом США надеются создать условия для добросовестного диалога.
Он отметил, что задача Вашингтона заключается в поддержке украинских партнёров любым приемлемым путём.
Замглавы МИД России Андрей Руденко ранее заявил, что Киев фактически вышел из переговорного процесса.