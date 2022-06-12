Поставлены из США и Европы: в МО РФ заявили об уничтожении «Калибрами» склада ракетных комплексов на Украине

ВС РФ в ходе спецоперации на Украине уничтожили крупный склад поставленных Киеву из США и Европы противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Также российские войска поразили пункты управления и районы сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине уничтожили в Тернопольской области крупный склад противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения, поставленных Киеву из США и Европы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, уточнив, что удар был нанесён высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр».

Он добавил, что за прошедшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования также было поражено два пункта управления и 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

«Уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в Харьковской области, радиолокационная станция контроля воздушного пространства в районе Славянска ДНР, радиолокатор обнаружения и сопровождения целей зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Кривого Рога, две батареи реактивных систем залпового огня в районах Звановка ЛНР и Закотное ДНР», — заявил Конашенков.

Кроме того, российская авиация поразила три пункта управления и 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники Украины, отметил представитель ведомства.

Были уничтожены более 150 националистов, шесть танков, пять орудий полевой артиллерии и десять специальных автомобилей различного назначения.

«Истребительной авиацией сбито два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины в районах Райгородок и Черкасское ДНР. Российскими средствами противовоздушной обороны сбит один самолёт Су-25 Воздушных сил Украины в районе Долгенькое Харьковской области», — сообщил Конашенков.

Помимо этого, российские силы сбили восемь украинских БПЛА, перехватили две баллистические ракеты «Точка-У» и три реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган».

Ракетными войсками и артиллерией было поражено 248 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 21 пункт управления, а также 37 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ.

Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске

РИА Новости

© Виктор Антонюк

Накануне начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что за сутки в Россию из опасных районов Украины и республик Донбасса были эвакуированы 7594 человека, среди которых 1346 детей.

Он подчеркнул, что в российских регионах работают более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, где беженцам оказывается оперативная помощь.

Мизинцев добавил, что с начала спецоперации Россия уже доставила на Украину более 29 тыс. т гуманитарных грузов, содержащих предметы первой необходимости, продукты питания и лекарства.

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Представитель Минобороны также отметил, что российские сапёры продолжают работы по разминированию территорий в ДНР и ЛНР.

«Обнаружено и обезврежено 18 065 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки — 522», — добавил Мизинцев.

Вместе с тем он сообщил, что украинские военные разместили военную технику в учебных заведениях в ДНР.

«В Славянске Донецкой Народной Республики в зданиях школы-интерната №1 и НИИ высоких напряжений размещены военнослужащие подразделений ВСУ, оборудованы склады оружия и боеприпасов, а на прилегающей территории размещены РСЗО», — заявил Мизинцев.

Также, по его словам, в школах №17 и №9 оборудованы огневые позиции, в непосредственной близости от них размещены орудия американского производства. Блокпосты и огневые точки ВСУ также размещены в школах в Приволье, Покровске, Константиновке, Николаеве.

В свою очередь, посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что северодонецкий завод «Азот» начали покидать мирные жители — они выходят через проходную, которую не контролируют украинские боевики.

«Через вторую проходную химобъединения «Азот» стали выходить мирные жители. Эта проходная не контролируется боевиками. Их встречают и отводят в безопасное место бойцы союзных сил», — написал он в своём Telegram-канале.

Посол добавил, что остатки украинских формирований сконцентрированы и удерживают несколько зданий в районе первой проходной, где возникают периодические перестрелки. В заложниках у них, по словам Мирошника, могут находиться несколько сотен мирных жителей.

Между тем жители Запорожской области накануне первыми получили паспорта РФ. Торжественная церемония вручения прошла в Мелитополе.

Заместитель начальника ГУ МВД Запорожской области Алексей Селиванов рассказал, что сотрудники ведомства в регионе ежедневно обрабатывают более сотни комплектов документов на получение российских паспортов.

«Работа по возвращению российского гражданства жителям Запорожской области идёт рекордными темпами», — цитирует его ТАСС.

Селиванов уточнил, что запись на получение паспортов в области занята уже на месяц вперёд.